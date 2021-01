Incêndio em vegetação em área do polo gera pânico em Camaçari e região

(Foto: Defesa Civil de Camaçari)

Chamas de até dois metros de altura em vegetação perto do Polo Industrial de Camaçari levaram pânico aos moradores de Camaçari, Dias D’Ávila e Mata de São João na noite deste sábado (02). Isso porque, um vídeo divulgado em redes sociais e também num site de notícias da região, alertava de um risco iminente de explosão, o que não era verdade segundo relatou ao CORREIO neste domingo (03) a Defesa Civil de Camaçari. Mais de 100 pessoas ligaram apavoradas para Defesa Civil de Camaçari. Muitos já se preparam para abandonar as cidades temendo a explosão.

No vídeo, o homem diz que as chamas estavam próximas de um posto de combustível e de tubulações de gás. “Vamos fazer essa corrente aí, para divulgar essa informação ... A situação é séria. A Dias D’Ávila pode ser afetada nessa situação aí, caso aconteça uma explosão ... Estou assustado. Nunca vi isso aqui no Polo. Tenta divulgar o máximo que você puder aí”, diz autor da gravação.

“Divulgar uma informação dessa é uma tremenda irresponsabilidade. Muitas pessoas nos ligaram em pânico, querendo abandonar tudo, porque um vídeo fala em explosão”, disso o coordenador da Defesa Civil de Camaçari Ivanaldo Soares.





Segundo ele, o risco de uma explosão era zero. “As chamas estavam muito distantes do Polo. Estavam a pouco mais de um quilômetro. O fogo estava concentrado na margem da pista e o posto estava do outro lado e na região não tem tubulação de gás. Foi um exagero deles”, criticou Ivanaldo.



O vídeo tem a duração exata de um minuto, mas trouxe consequências muito maiores. “Nossos telefones não pararam. Ligações de Camaçari, Dias D’Ávila e até Mata de São João. Todo mundo em pânico. Teve gente que pediu socorro a parentes de Salvador, que estavam preparados para buscá-los. O pânico só foi controlado depois que eu mesmo fiz um vídeo desmentido o risco de explosão”, contou.

Veja o vídeo que gerou o pânico e o da defesa civil explicando. O CORREIO publica o vídeo que gerou o pânico sem aúdio para evitar a disseminação de informações falsas.

As chamas começaram por volta das 18h, mas a Defesa Civil chegou uma hora depois. O fogo se espalhou num raio de quilômetro nas imediações da Ford e animais, como cobras, tentavam fugir atravessando a pista. O trabalho para contar as chamas durou até às 23h. “A gente atuou rápido assim que chegou. Fizemos um cerco na cabeça do fogo e não deixamos ele se propagar mais”, relatou Ivanildo.Ao que tudo indica, a causa do incêndio pode ter sido provada por ação humana. “Encontramos três focos de incêndio a um raio de um quilômetro cada um. Pode ter sido uma baga de cigarro lançada na vegetação que já está desidratada nessa época. Os incêndios naturais não acontecem à noite, quando a temperatura está mais fria”, explicou.

Cerca de 20 profissionais, entre funcionários da Defesa Civil de Camaçari, bombeiros e brigada de incêndio do Polo, atuaram no local para contar as chamas. Não houve feridos.



Três equipes do CBMBA com o apoio de brigadas de incêndio de empresas do Pólo Petroquímico debelaram um incêndio que atingiu a vegetação próxima às empresas Ford e Monsanto. Ocorrência finalizada. pic.twitter.com/LGkphGNr57 — Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (@cbmba193) January 3, 2021