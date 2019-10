Incêndios são controlados na Chapada Diamantina, mas exigem monitoramento

A luta para conseguir apagar os incêndios na Chapada Diamantina segue nesta terça-feira (22). A notícia positiva é que os três principais focos das chamas já foram controlados. Agora, os bombeiros e voluntários trabalham para debelar o fogo de uma vez por todas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militares da Bahia, em Livramento de Nossa Senhora o incêndio foi controlado e segue em fase de monitoramento. A informação tranquiliza, principalmente, quem depende do turismo nessas regiões porque o fogo estava em um local de difícil acesso, próximo à cachoeira do Rio Brumado, região conhecida como Véu de Noiva, e um dos principais pontos turísticos da Chapada.

Aeronaves estão auxiliando no combate às chamas (Foto: Divulgação/ Sema)

Em Rio de Contas, na Área de Preservação Ambiental (APA) Serra do Barbado, a situação também de fogo controlado e em fase de monitoramento. Já na APA Marimbus-Iraquara uma equipe com nove bombeiros militares florestais controlou o incêndio que atingia a Serra da Cravada, iniciando a fase de monitoramento.

A Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema) informou que foi disponibilizado um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) para o reconhecimento transporte de tropa para áreas de difícil acesso, o que otimizou as ações de combate às chamas em Rio de Contas, na APA Serra do Barbado. Foram empregados sete veículos terrestres, três aeronaves e 28 florestais no combate ao fogo, além dos Brigadistas.

A partir desta segunda-feira duas aeronaves Air Tractor passaram a atuar no combate às chamas. Elas estão dando suporte no combate e auxiliando na definição de estratégias de combate terrestre, com maior eficiência. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio e o tamanho da área atingida. Neste período o clima na região é quente e seco o que potencializa o aparecimento de focos na vegetação, além das queimadas feitas por produtores rurais locais para limpar os terrenos para cultivo.