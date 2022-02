Incremento de R$ 300 e R$ 200 no salário de servidores do estado serão pagos em março

A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb-BA) informou, nesta quarta-feira (22), que dará o incremento de R$ 300 ao vencimento básico de servidores da educação, saúde e segurança pública, e de R$ 200 para aqueles que estão com vencimento básico abaixo do mínimo, na folha de pagamento do mês de março. No entanto, o reajuste de 4%, aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em dezembro, passou a valer no mês de janeiro.

De início, esse incremento seria pago na folha de pagamento de abril, mas foi adiantado pelo governo para março. O projeto de lei que definiu o incremento é o mesmo que realizou o reajuste geral do funcionalismo estadual para 2022 em 4%. A aprovação ocorreu em dezembro de 2021 e as mudanças já começaram em janeiro.

Alguns servidores questionaram o reajuste, alegando não terem recebido o aumento. A Seab informou, no entanto, que o valor começou a ser repassado aos trabalhadores em janeiro. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia, alguns trabalhadores confundiram o reajuste com o incremento, que vai cair somente no último dia útil do mês de março.

Ainda de acordo com o sindicato, apenas dois trabalhadores enviaram os contracheques e provaram que realmente não tinham recebido o aumento. A Seab informou ao Sindsaúde que já apura o ocorrido para solucionar o problema.

Durante a sessão em dezembro, também foi aprovado o aumento dos salários do governador Rui Costa (PT), do vice-governador João Leão (PP) e dos secretários de governo. Com a alteração, as remunerações de Rui Costa subiram de R$ 22,4 mil para R$ 23,3 mil. Já os salários de João Leão (PP) e secretários sobem de R$ 19,3 mil para R$ 20,1 mil.