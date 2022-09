Indígena de 14 anos é morto a tiros no sul da Bahia

A Delegacia Territorial de Prado investiga a morte de Gustavo Conceição da Silva, de 14 anos, vítima de disparos de arma de fogo no fim da madrugada deste domingo (4), em uma fazenda do município no extremo sul da Bahia. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), o registro é fruto de invasão em território indígena por grupo de pistoleiros, que ainda alvejou outro adolescente, o qual foi encaminhado a um hospital da região.

A entidade afirma que criminosos armados com armas calibre 12, 32, fuzil ponto 40 e bomba de gás lacrimogêneo invadiram o Território Indígena Comexatibá, onde se encontra o povo Pataxó. Para a APIB, a tragédia ocorre em decorrência da falta de demarcação no território tradicional Pataxó.

“Cansados de esperar, no mês de junho de 2022, aconteceu a ocupação pacífica de uma área do território que era explorada pela monocultura de eucalipto. A partir de então, houve vários ataques aos Pataxó [...] mas sem qualquer providências por parte dos órgãos públicos de segurança”. Indígenas afirmam que o clima é tenso e de muita tristeza, assim como o ataque faz parte de série de atentados aos povos originários

A Polícia Civil (PC) investiga autoria e motivação. Guias de perícia e de remoção foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica.