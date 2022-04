Indígena é agredida por PMs em festa de aniversário de cidade no sul da Bahia

O aniversário de 60 anos da cidade de Pau Brasil, no sul da Bahia, foi manchado por um episódio de violência. Durante a festa realizada na noite da última segunda-feira (18), uma mulher indígena Pataxó HãHãHãe foi agredida por policiais militares e teve sérios ferimentos na cabeça, além de escoriações por todo o corpo.

Priscila Muniz, de 31 anos, estava na festa com o marido quando ele decidiu passar próximo a uma equipe da PM, que não teria gostado da aproximação e lhe atingido com um cassetete. "Não teve motivo nenhum, ele apenas pediu licença para passar, aí eles agrediram meu esposo. Quando eu pedi para que eles não fizessem isso porque a gente só estava passando eles me agrediram. Não tem lógica! A única coisa que eu posso dizer é preconceito contra nós indígenas", comenta.

As imagens foram compartilhas nas redes sociais pela jovem liderança Pataxó HãHãHãe Fabrício Titiah, e rendeu centenas de respostas. O vídeo mostra Priscila e o esposo sendo agredidos e caindo no chão, enquanto os policias seguem desferindo golpes. Ela ainda tenta argumentar com os PMs enquanto o sangue escorre da sua testa.

[⚠️Cenas de violência]

????DENÚNCIA: Mulher indígena Pataxó HãHãHãe foi brutalmente agredida pela Polícia Militar da Bahia em festa no município de Pau Brasil, sul da Bahia.

Um extremo absurdo!

Isso não pode ficar impune! pic.twitter.com/1YOfvRbawj — Fabrício Titiah ???? (@fabriciotitiah) April 20, 2022

A mulher chegou a desmaiar e foi levada ao hospital do município pelo seu tio, o Cacique Nailton Muniz. Priscila teve um corte extenso na cabeça e precisou levar pontos. Ela já se recuperou do choque inicial, mas ainda se diz revoltada com a situação.

"Agredir uma pessoa assim sem ela ter feito nada é abuso de poder", diz Priscila.

Segundo o Cacique Nailton, o caso foi registrado no Complexo Policial de Pau Brasil e Priscila esteve em Itabuna nesta quarta-feira (20) para a realização do exame de corpo de delito.

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Militar da Bahia não se posicionou sobre o ocorrido até o momento desta publicação.

A Polícia Civil também foi procurada, mas o registro da ocorrência não foi localizado.