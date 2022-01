Indígena é socorrida de helicóptero no sul da Bahia após ter problema no marca-passo

Uma indígena de 49 anos foi socorrida e encaminhada para atendimento médico de urgência pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) após o marca-passo que ela utilizava apresentar problema. O resgate aconteceu na tarde do domingo (2), em uma aldeia indígena situada na cidade de Itambé, no sul da Bahia.

Sem condições viáveis de acesso terrestre à aldeia por conta das fortes chuvas ocorridas no final do ano, a aeronave Guardião 2 foi usada na ação de resgate. A situação da paciente também exigia urgência no transporte até o hospital.

"A vítima precisava ser transportada com velocidade para a reparação do problema. Então, foi conduzida pela aeronave para o município de Itapetinga, local no qual desembarcou e seguiu para o hospital. Um médico a bordo do helicóptero do Graer juntamente com a tripulação acompanhou toda a ação", detalhou o capitão adjunto da comunicação social do Graer, Victor Fonseca.