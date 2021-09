Indígenas bloqueiam rodovias do sul da Bahia em protesto contra marco temporal

O ‘marco temporal’, que prevê mudanças no reconhecimento da demarcação das terras indígenas, teve a votação retomada nesta quarta-feira (15), no Supremo Tribunal Federal (STF). Em protestos, tribos indígenas do Sul da Bahia bloquearam trechos das principais rodovias do estado.

No início da tarde, indígenas da aldeia Trevo do Parque fecharam a BR-101, no trecho de Itamaraju, no sul da Bahia. A via foi bloqueada nos dois sentidos e apenas veículos da segurança pública e da saúde estavam autorizados a passar. Segundo o G1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente no local para controlar o tráfego e negociar a liberação.

Em Olivença, no sul do estado, indígenas da etnia Tupinambá fecharam a BA-001, por volta das 12h desta quarta. O bloqueio só permitiu a passagem de ambulâncias ou carros que levavam pessoas com necessidades especiais ou problemas de saúde.

#MarcoTemporalNão O STF retoma nesta tarde (15/9) o julgamento sobre a tese do marco temporal, que definirá o futuro dos povos indígenas. Nas regiões, os povos retomam suas manifestações. No sul da Bahia, os Pataxó Hã-Hã-Hãe interditam AGORA a BR-101.



Já em Camacan, também no sul, indígenas da etnia Pataxó Hã Hã Hãe fecharam parcialmente o KM-584, da BR-101, de acordo com informações da PRF.Nos três casos, os protestos foram encerrados no final da tarde.