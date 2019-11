Indoor Games: para ver, jogar e se vestir

Mesmo sendo a quarta cidade mais populosa do país, Salvador ainda carece de alguns tipos de grandes eventos, incluindo aí os relacionados a games. A partir da próxima sexta, 22, no entanto, os soteropolitanos poderão curtir mais da cultura gamer e geek mais de perto.



O Indoor Games acontece no Salvador Shopping até o dia 24. É o primeiro game park no estado e o primeiro num shopping em todo o país. Game park é um conceito que feira de games e tecnologia, com direito a campeonatos e concursos, com shows e atividades no estilo parque de diversões.



Serão três dias com mesa-redondas e bate-papos com figuras conhecidas dos gamers como a cosplayer Débora Fuzeti e os streamers de League of Legends Rakin e Hastad. Entre os shows, está o da Faster Z, cover oficial do BTS, grupo sul-coreano fenômeno do K-pop.



LoL, por sinal, é um dos games do qual acontecerá campeonatos baiano e nordestino. Além dele, haverá competições de Fifa 19 e Street Fighter. Os concursos de cosplay e de K-pop possuem premiação que vão de valores em dinheiro até passagens de acesso vip ao Comic Con Experience (CCXP), maior feira geek do Brasil, que acontece no início de dezembro em São Paulo. Os ingressos para o Indoor Games custam de R$ 40 (meia para um dia) até R$ 120 (inteira para os três dias).