Indústria baiana com padrão 4.0

Assim que os trâmites para formalização de contrato estiverem concluídos junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Comitê Gestor da Internet no Brasil CGI.BR, o SENAI CIMATEC da Bahia passará a coordenar os estudos sobre Inteligência Artificial aplicada à Indústria, junto a uma rede com outros cinco centros de pesquisa.

O objetivo dessa rede reside justamente em promover o desenvolvimento, alavancagem e modernização da indústria brasileira, alcançando os padrões da Indústria 4.0 e, assim, aumentar sua competitividade no cenário internacional, focando em pesquisas nas áreas específicas relacionadas aos problemas enfrentados pela indústria.

De acordo com o pesquisador chefe do Centro de Referência em IA Erick Sperândio, como o SENAI CIMATEC está inserido na Bahia, seu alcance e capacidade de atendimento às demandas da indústria baiana se intensificarão. “Desenvolveremos e implantaremos uma plataforma digital, aberta e multiusuário de ciência de dados e Inteligência Artificial Industrial (I-AI)”, diz.

Erick Sperândio acredita que o desenvolvimento das pesquisas e suas aplicações colocarão a indústria baiana e brasileira num outro patamar de competitividade (Foto: Pablo Palmeira/divulgação)

Sperândio faz questão de salientar que a Bahia possui um imenso potencial para aplicação de IA nos diversos setores da economia, tais como no setor agrícola, energia, jurídico, fazenda, tributário, saúde, defesa civil, cidades inteligentes, segurança pública, indústria em geral, serviços, dentre muitos outros, com casos concretos nas diversas áreas mencionadas, com envolvimento das indústrias, startups, instituições de pesquisa e governo. “Ações têm sido realizadas para a capacitação e formação de mão-de-obra cada vez mais qualificada e preparada para trabalhar e desenvolver projetos que utilizem IA e Ciência de Dados no dia a dia da sociedade e da indústria”, completa.

Mercado de Trabalho

A coordenação baiana enche de expectativa a indústria e o mercado de trabalho, que deverá será impactado de forma muito positiva, uma vez que contará com a excelência do Centro de Pesquisa em IA, tanto do SENAI CIMATEC como de toda a rede de parceiros, para a formação e capacitação de mão-de-obra especializada, ainda mais em um cenário global cada vez mais competitivo.

Erick Sperândio lembra que o advento de novas tecnologias como a robótica, automação e até mesmo os computadores causou grande impacto no mercado de trabalho. “As atividades laborais mais repetitivas e que exigiam menos esforço cognitivo e analítico passaram a ser substituídas por processos mecanizados e automatizados. Com a IA não será diferente: novos postos de trabalho surgirão, principalmente os que demandam o desenvolvimento e utilização das soluções de IA e de Ciência de Dados”, defende.

O pesquisador chefe diz que o profissional do futuro será aquele que saberá trabalhar com esses novos paradigmas, extraindo deles o melhor para a realização de suas atividades no trabalho. “Isso demandará que os profissionais já inseridos no mercado se especializem na utilização da IA e da Ciência de Dados, bem como a formação e capacitação desde cedo de jovens talentos capazes de desenvolver e utilizar essas tecnologias no seu cotidiano”, completa.

A perspectiva é que, a partir daí, sejam realizadas ações de capacitação em IA tanto de jovens talentos em vários níveis da educação, como também de profissionais já atuantes no mercado, para que possam também trabalhar com IA no dia-a-dia das empresas e instituições na Bahia e no Brasil.

Destaques

O Centro de Referência em IA do CIMATEC tem, em desenvolvimento, estudos em diversas áreas de IA, entre as quais Visão Computacional (processamento de imagens do mundo real por computador), Machine Learning (Aprendizagem de Máquina), Deep Learning (Aprendizagem Profunda de Máquina), Processamento de Linguagem Natural, Predição de Séries Temporais, dentre outras.

Na Bahia, as pesquisas em Inteligência Artificial contarão com a participação de instituições de reconhecimento nacional, incluindo as instituições baianas UFBA e IFBA, com o apoio das empresas HP, Intel, Macnica e Atos Bull, e com o suporte de instituições de pesquisa de renome mundial como membros do Conselho Consultivo Internacional do CPA-IA do SENAI CIMATEC.

“Muitas pessoas acham que a IA ainda é uma ciência de um futuro distante, mas muitas das tecnologias desenvolvidas já estão presentes no nosso cotidiano, como sistemas de reconhecimento facial, robôs de atendimento ao consumidor, e até estudos sobre ondas de infecção da Covid”, explica o gerente do Centro de Supercomputação do SENAI CIMATEC, Adhvan Furtado.

O CPA-IA coordenado pelo SENAI CIMATEC atua em parceria com os Institutos SENAI de Inovação (ISI) em Metalmecânica (RS), em Sistemas Embarcados (SC), de Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser (SC), em Sistemas Virtuais de Produção (RJ), o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IPRJ/UERJ), Instituto Federal da Bahia (IFBA), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA-SP).

Cada centro receberá R$ 1 milhão de investimento por ano da FAPESP, MCTI e CGI.BR, por um período de até 10 anos. Empresas parceiras também disponibilizarão o mesmo valor, o que totaliza R$ 20 milhões por Centro.

Projetos baianos impactados com IA:

. visão computacional: análise e monitoramento visual de zonas e de situações de perigo e risco à saúde e segurança; identificação e reconhecimento facial de colaboradores; robôs de inspeção autônomos em áreas de difícil acesso ou de grande risco etc.;

. processamento de linguagem natural: análise e auditoria automática de formulários preenchidos à mão ou eletronicamente; reconhecimento de padrões de texto e fala para melhoria de processos produtivos; processamento de comandos de voz para automatização de atividades sensíveis ou relevantes; automatização da análise, interpretação e classificação de notas e ordens de manutenção etc.;

. manutenção preditiva e prescritiva: análise multivariada automática de sensores de diversos equipamentos e sistemas para predição do tempo de vida útil de maquinários relevantes do parque industrial, bem como classificação e determinação dos tipos de falhas a partir dos dados monitorados para máquinas rotativas ou não etc.;

. otimização de processos industriais: determinação do melhor setup de variáveis de processos químicos/físicos; interpretação de dados e reconhecimento de padrões de processos industriais das plantas para otimização de recursos, tais como consumo de energia, pessoal, insumos, dentre outros; otimização do plano de manutenção de uma planta industrial etc.;

• processamento na ponta (IoT): paralelismo e otimização de processos de treinamento de modelos de IA em ambiente de High Processing Computing (HPC), de inferência em sistemas embarcados e IoT (Edge Computing), e de processamento próximo à ponta (Fog Computing).

. previsão meteorológica, climatológica e de qualidade do ar: previsão de chuvas e vazão de rios, principalmente para regiões do semi-árido baiano ou que dependam do regime de chuvas, visando a segurança hídrica; previsão de eventos meteorológicos severos, como inundações, deslizamentos de terra, raios; previsão de índices de poluição do ar em regiões urbanas;

. aplicações para o setor público: previsão da arrecadação fazendária; previsão da duração de processos jurídicos desde sua entrada no tribunal até sua sentença; classificação automática de documentos jurídicos; análise de risco jurídico de processos legais;

. aplicações para saúde: suporte a diagnóstico médico da COVID-19 em exames de imagens de tomografias computadorizadas e Raio-X; diagnóstico automatizado de exames de calorimetria indireta, teste de esforço cardiopulmonar e capnografia; diagnóstico de anomalias em exames de ECG;

. aplicações na área de energias renováveis: previsão da geração de energia eólica e solar; mapeamento do potencial eólico onshore e offshore e solarimétrico em alta resolução; otimização de cenários econômicos para geração, distribuição e comercialização de energia mais limpa e barata.