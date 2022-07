Indya Moore homenageia cantora Liniker com registros em Salvador

Foto: Divulgação

A atriz norte-americana Indya Moore, que interpreta a personagem Angel na premiada série “Pose”, compartilhou registros aproveitando a Bahia ao lado da cantora Liniker, que fez aniversário no último dia 3 e se apresenta em Salvador nesta sexta-feira (8), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.



"Talvez esta vida seja uma provação para aprendermos a viver para sempre, juntos. Vamos acertar. O amor é suficiente. Eu penso, É a única coisa que não pode ser tirada. E talvez a única coisa que podemos dar, para sempre. Enviando a todos vocês muito amor. Os sobreviventes do Highland Park e o resto do mundo em luto pela violência causada por aqueles que lutam para estar vivos em paz e respeito, como sempre, estão na minha mente e no meu coração. Feliz aniversário Liniker, te amo. Obrigado por me convidar aqui. Brigada, doce Brasil. Visitando esta terra, senti vontade de voltar para casa depois de mil anos. Meu amor e honra aos brasileiros, e os Tikúna", escreveu Indya.

