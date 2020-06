Inep prorroga prazo para pagamento da taxa do Enem 2020

O prazo para pagamento da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi prorrogado para o dia 10 de junho, segundo anunciou nesta terça-feira (2) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo a nota, os participantes que não pagaram a taxa de R$ 85 devem acessar a página do participante a partir de amanhã para emitir um novo boleto - os que já foram emitidos antes perderam a validade e não devem mais ser usados.

O Inep informou que cerca de 300 mil inscritos dos ainda não pagaram a taxa do Enem e, com isso, ganham nova chance. Até agora, mais de 5,7 milhões de inscrições foram confirmadas, o que já contempla também os isentos de pagamento da taxa.

Nome social

Travestis e transexuais podem solicitar o atendimento pelo nome social até a próxima sexta-feira, 5 de junho. O resultado das solicitações é divulgado individualmente, na Página do Participante. Estudantes com pedidos negados poderão recorrer em até três dias com o envio de documentação comprobatória solicitada.

As inscrições para esta edição do Enem acabaram em 27 de maio, depois de um prazo que também foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC).

O Enem ainda não tem as novas datas de aplicação definidas, já que o exame foi adiado entre 30 e 60 dias do prazo estabelecido no edital , que era de novembro de 2020.

O Enem 2020 é a primeira edição com a edição digital. Apesar da aplicação em computadores, as provas terão o mesmo formato da versão impressa: dois dias de exame e 180 questões objetivas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e uma redação.