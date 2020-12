Infectado com a covid-19, ator Marco Ricca está internado na UTI

O ator Marco Ricca, 58 anos, é mais um famoso que luta contra a vida após contrair o novo coronavírus. Após dar entrada no hospital, há duas semanas, ele está há quase uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Rio de Janeiro, onde segue sedado e intubado. A família prefere não divulgar o nome da instituição. As informações são da Folha de S.Paulo.

Amigos do ator relataram que ele apresentou uma melhora nesta terça-feira (8). Sem acesso ao paciente, familiares e amigos têm sido informados de seu estado por meio da equipe médica.

Filho mais velho de Ricca, fruto da relação com a atriz Adriana Esteves, Felipe Esteves Ricca já teve covid-19 e chegou a ver o pai no hospital quando ele ainda estava na Unidade de Terapia Semi-Intensiva, sendo o elo de comunicação com a família. Luli Miller, com quem Ricca é casado desde 2007, está grávida do primeiro filho do casal, que já tem duas meninas.

A internação veio em momento delicado para a família, que há pouco mais de um mês recebeu a notícia de que o carro de seu irmão, Giuliano Ricca, desaparecido havia seis anos, foi finalmente encontrado às margens da rodovia Dutra.

Covid no meio artístico

A mais recente vítima da covid-19 foi o ator Eduardo Galvão, que faleceu na início da madrugada desta terça, também no Rio. A doença já vitimou outros famosos, como a atriz Daisy Lúcidi, o ator Gésio Amadeu e o compositor Aldir Blanc.

A atriz Nicette Bruno luta pela vida, e segue internada. É o caso também da colega Marieta Severo, que apresentou quadro de pneumonia e está hospitalizada.