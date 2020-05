Infectado por covid-19 é detido ao furar quarentena para ir a bar na Bahia

Um homem infectado pelo novo coronavírus foi detido pela Polícia Militar nesta segunda-feira (4), após descumprir ordens médicas de se manter isolado e em quarentena para ir a um bar. O caso aconteceu em Conceição do Coité.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, equipes da Vigilância Epidemiológica foram até a residência do paciente no domingo (3), para que ele assinasse um protocolo, mas ninguém foi encontrado. Denúncias indicam que ele estava em um bar no Povoado Batom, zona rural de Conceição do Coité, na companhia de outras pessoas.

Na manhã desta segunda, por volta das 11h, o homem saiu novamente de casa e foi visto novamente em um bar, também em Batom. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 16º Batalhão da PM foi enviada ao local e flagrou o homem na rua.

"A guarnição localizou o homem e o conduziu para o hospital do município, onde foi atendido e em seguida encaminhado em uma ambulância para a residência. Vale ressaltar que os policiais que atenderam a ocorrência adotaram todas as medidas de proteção e a viatura foi devidamente higienizada", disse a PM, por meio de nota.

De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Conceição do Coité tem quatro casos confirmados de covid-19, sem óbitos confirmados.