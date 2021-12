Infectologista afirma que relaxamento da pandemia influenciou no surto da H3N2

O recente boom da epidemia da nova variante da influenza A (conhecida como H3N2), alarmou o país. Um levantamento feito pelo Agência CNN indicou que pelo menos 17 estados e o Distrito Federal já confirmaram casos da doença. Segundos os números informados pelas secretarias de saúde do país, os casos já somam mais de 1.300 infectados. Diante do cenário, o infectologista do Grupo Fleury ( @diagnosonamais ), Celso Granato, afirma que é preciso manter os cuidados de distanciamento social, uso de máscaras e higiene pessoal.

Para o especialista, o relaxamento da sociedade com os cuidados contra a covid-19 foi um dos responsáveis pelo avanço veloz da doença. Celso dá dicas e indicações sobre os cuidados que as pessoas devem ter nesse momento no quadro #palavradeespecialista aqui nas redes sociais do Correio. Confira.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier