'Infelizmente, não conseguimos fazer o gol', lamenta Léo Ceará

Em um jogo com pouca inspiração, o Vitória ficou no empate sem gols com Ponte Preta, no Barradão, nesta sexta-feira (20), pela 22ª rodada da Série B. O resultado impediu o Leão de atingir a meta de embalar dois triunfos seguidos na competição.

Após o apito final, o atacante Léo Ceará lamentou o 0x0 e pediu foco no próximo compromisso. Na quarta-feira (25), às 19h, o rubro-negro visita o Náutico nos Aflitos.

"A gente lutou do começo ao fim do jogo. Nós sabíamos que era muito dificil, duas equipes grandes. E o jogo seria decidido nos detalhes. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Agora é descansar. A gente tem jogo muito importante na quarta e precisa vencer", disse o camisa 9.

O Vitória agora soma 25 pontos e ocupa a 15ª posição. Mas pode ser superado pelo Cruzeiro, que ainda joga na noite desta sexta, contra o Figueirense, no Mineirão. Por outro lado, o Leão não corre chances de entrar na zona de rebaixamento, já que está a cinco pontos de distância do Náutico, o 17º colocado.