Influencer baiano denuncia ter sido agredido por segurança em festa no sul do estado

O influenciador Juninho Espoliano foi às suas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (27), para denunciar um caso de agressão ocorrido durante a festa de aniversário da cidade de Ubaitaba, no sul da Bahia. O rapaz acusa um segurança de agredi-lo com um cassetete.

Juninho publicou um vídeo em que aparece todo ensanguentado após ter sido atingido na cabeça. Segundo o influenciador, ele apenas tentava acessar a área reservada aos artistas e equipe quando foi barrado por um segurança. O rapaz acabou conseguindo liberação para passar, mas foi aí que começou a confusão.

"Ele (o segurança) liberou com uma cara feia, não gostou. Eu voltei e falei: 'amigo, pare com isso, você me conhece, isso é perseguição'. Ele já não gostou e me empurrou, disse que eu estava tirando onda com ele e que era o trabalho dele, eu fui e dei outro empurrão nele e nisso ele 'picou' o cassetete na minha cabeça. Pegou quatro ponto", detalhou Juninho.

Com sangue escorrendo pela cabeça, o rapaz começou a gravar um vídeo e chegou a subir no palco para denunciar ocorrido. No momento, o cantor Tony Salles fazia sua apresentação.

Revoltado, o influenciador relatou ainda que prestará queixa contra seu agressor e entrará com um processo contra o segurança e a prefeitura de Ubaitaba, que é responsável pelo evento.

Em nota, a prefeitura de Ubaitaba confirmou e lamentou o ocorrido. "Inclusive ressaltamos nosso apreço por Juninho Espoliano, uma pessoa muito querida em nossa cidade e por nossa gestão", declarou.

A prefeitura informou que irá abrir uma sindicância para apurar os fatos ocorridos e tomar as providências cabíveis.

Ainda segundo a gestão municipal, a festa aconteceu sem policiamento interno, mesmo a Polícia Militar tendo sido comunicada. Mas contou com a equipe da Guarda Civil municipal trabalhando no evento.