Influencer Big Jhow é preso por fazer sorteio ilegal de carro de luxo

O influencer Big Jhow foi preso na manhã desta quarta-feira (16) em Esmeraldas, na região Metropolitana de Belo Horizonte. As informações são do g1.

A prisão preventiva foi requerida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como garantia de ordem pública após o influenciador continuar com o sorteio ilegal de uma Lamborghini mesmo após o sequestro judicial do carro com a promessa de entrega de valor correspondente ao do veículo", segundo a polícia.

De acordo com o juiz que proferiu a decisão, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), o investigado não “respeita as determinações judiciais e os preceitos legais” e “insiste em promover alienação que sabe ilegal”.

“Não se trata de simples rifa de bem de valor desprezível, mas de operação milionária, cujo produto fatalmente terá que ser branqueado”, considerou o juiz.

Dois mandos de busca e apreensão também foram cumpridos, uma lancha e um jet ski.

Big Jhow foi preso na última quinta-feira (10) por desobediência, durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal contra sorteios ilegais e lavagem de dinheiro.

Em comunicado no último sábado (12), Elizeu Silva Cordeiro, nome original do influenciador, ele diz que "precisar resolver a ação da Lamborghini para os que estão participando", pois "não está conseguindo dormir direito".

As ações eram realizadas pela internet e, no dia da operação policial que o prendeu, ainda estavam ativas as rifas para o sorteio de um carro de luxo, da marca Lamborghini.

O veículo foi apreendido pela polícia, e agora, Big Jhow disse que não tinha condições de pagar ao ganhador do sorteio, que teria o resultado divulgado neste sábado.

"Foram bloqueadas todas as minhas contas, a Lamborghini foi apreendida, como a maioria de vocês já sabe. Mas eu vou ir até o final dessa ação, não vou prejudicar vocês, que sempre confiaram e participaram dos meus projetos", publicou o influenciador, garantindo que vai finalizar a ação.

O comunicado dizia ainda que o ganhador ou ganhadora "não ficará no prejuízo" e que entraria em contato com o vencedor para explicar a situação.

"Mas vou entrar em acordo com a pessoa para poder pagar algum valor, de alguma forma, nem que seja parcelado, do jeito que eu conseguir cumprir o combinado. Me desculpem pelo transtorno, não tenho culpa, mas vou estar sempre procurando a melhor solução, pra que tudo se resolva da melhor forma!", disse Big Jhow, dizendo que sempre foi honesto.

Operação

A operação deflagrada na quinta (10) mirou influenciadores suspeitos de sorteios ilegais de carros e lavagem de dinheiro, Marcelo Lopes, e Elizeu. Inicialmente, não havia mandado de prisão, mas Big Jhow foi detido por se recusar a entregar carros para os agentes que cumpriam os mandados.

Big Jhow foi solto após assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) na delegacia.