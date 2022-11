Influencer brasileira barrada em voo para o Catar por seu peso consegue embarcar

A modelo plus size Juliana Nehme conseguiu embarcar no voo pela Qatar Airways após ter denunciado a companhia aérea por gordofobia.

A jovem relatou, nesta quarta-feira (23), que foi proibida de embarcar para o voo com destino a São Paulo por ser "gorda demais". Juliana detalhou seu trajeto: primeiro, voaria de Beirute, no Líbano, para Doha, no Qatar, e posteriormente voaria para o Brasil.

A modelo contou que teve suporte do embaixador do Brasil no Líbano e também do Consulado Brasileiro no país árabe para conseguir resolver a situação sem que fosse preciso pagar por um assento extra.

"Tudo aconteceu muito rápido. Estava na casa da Embaixada que eles me levaram. Eles disseram que eu tinha que vir até o aeroporto. Me trouxeram aqui. A Qatar finalmente cedeu e eles aceitaram que eu e minha mãe fizéssemos a viagem do jeito que eu comprei, sem ter que pagar a multa e assento extra. [?] Agora estou indo em direção ao portão de embarque", contou.

Juliana agradeceu o apoio que recebeu nas redes sociais. O último vídeo publicado por ela foi gravado dentro do primeiro avião.

A Qatar Always justificou que a exigência da compra de uma passagem adicional está "de acordo com as práticas da indústria e de forma semelhante à maioria das companhias aéreas", mas que "trata todos os passageiros com respeito e dignidade".