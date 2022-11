Influencer com 800 mil seguidores tem casa invadida por homens armados em Salvador

O influenciador baiano João Marcelo, conhecido nas redes sociais como "Lord", foi surpreendido nesta segunda-feira (29) por quatro homens armados que invadiram a casa dele, localizada no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

Segundo o influenciador, os suspeitos roubaram televisão, computador, seis celulares, além de ter obrigado João a fazer transferências bancárias. Ele fez as denúncias nas redes sociais e lamentou que o crime tenha ocorrido no bairro onde vive desde a infância.

"Na própria favela que eu nasci e me criei, saíram com TV daqui de casa e ninguém viu nada. Minha família passou por isso por causa de mim e eu nem sou uma pessoa que faz coisas erradas", comentou no Instagram.

Na rede social, Lord, que faz vídeos de humor com outros influenciadores baianos, já acumula mais de 800 mil seguidores. Após o assalto, o influenciador disse que está pensando em sair do bairro pois não se sente mais seguro em Cajazeiras.

De acordo com a Polícia Civil, a 13ª Delegacia de Cajazeiras, onde o caso foi registrado, segue coordenando investigações sobre o roubo.

Ainda segundo a PC, o registro de boletim de ocorrência foi feito no mesmo dia do assalto.