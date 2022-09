Influencer com dezenas de plásticas sofre para andar: 'Peitos estão pesados'

Com apenas 30 anos, Mary Magdalene já gastou mais de R$ 600 mil com cirurgias plásticas para aumentar e mudar diversas partes do corpo. Com seios gigantes e glúteos avantajados, além de lábios extremamente carnudos, a jovem tem sentido o peso da beleza - literalmente -.

Os implantes têm causado dores, dificultando a locomoção em curtas distâncias. "Meus peitos estão tão pesados que quero comprar uma scooter de mobilidade. Fico com dor quando ando, mas sinto que as pessoas vão pensar que estou apenas querendo atenção", comentou Mary em seu Instagram.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Atualmente, Mary tem mais de 10 kg nos seios e três aumentos no bumbum. Além disso, para ficar transformada, a jovem também realizou procedimentos sem que seu médico soubesse, mas acabou "quase morrendo" após o produto estragar em seu corpo. Ela já fez mudanças no nariz, transferência de gordura, lipoaspiração e diversos procedimentos mínimos.

Quando precisa viajar, a vergonha de pegar cadeiras de rodas fala mais alto e Mary prefere ficar com dores. "Em aeroportos, eu nunca peço por cadeiras de roda e fico com muita dor por ter que andar longas distâncias. Meus peitos e bunda são tão pesado que praticamente não tenhos mais tornozelos porque minhas pernas estão sempre inchadas", escreveu