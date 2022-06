Influencer detona Jô após revelar que está grávida: 'carreira no buraco'

A influenciadora Maiára Quidorelly disse que tem como provar que está grávida do ex-jogador do Corinthians Jô. Ela disse que ficou chateada após o atacante admitir a possibilidade de fazer um teste de DNA para confirmar se era mesmo pai do bebê. A influenciadora detonou o jogador em um vídeo compartilhado no Instagram e disse que estava quieta "para preservar a carreira dele [Jô], que já está no buraco".

"Vi o pai do meu filho disponível para fazer um exame de DNA, como se ele não soubesse que ele é o pai do meu filho. Escutei tudo o que ele falou, fiz tudo o que ele queria. Totalmente pressionada, principalmente por ele ter uma carreira pública", desabafou Maiára em vídeo.

Maiára disse que ficou grávida do jogador num período que ele estava separado de Cláudia Silva. "Até porque eu não estava mais com ele, estávamos separados quando ele voltou com a mulher. Descobri minha gravidez depois. Eu não ficaria quieta, porque ele dá a entender que eu não sei quem é o pai do meu filho", completou Maiára na sequência.

Trecho de conversa de Quidorelly

Maiára disse que havia conversado com Jô para resolverem a situação de forma privada, mas que se chateou com a declaração do jogador sobre fazer teste de DNA. "Se ele tivesse negado e vivido tranquilamente, faríamos tudo no particular e cada um viveria na minha vida. Mas não foi isso, ele tentou limpar a imagem dele e f*oder a minha imagem", seguiu a influencer.

"Eu posso provar se ele disser que é mentira. Ele não me deixava em paz por um segundo mesmo quando estava em outro relacionamento, dizia que eu ainda o amava". "Foi difícil escutar a pessoa dizer que te ama e depois se desvincular disso. Ele sabia dos riscos, desfez a vasectomia e continuou tendo relações normalmente comigo. Tivemos conversas sobre isso", apontou Maiára Quiderolly.

Separação

A esposa do jogador usou as redes sociais para anunciar o fim do casamento depois que Maiára confirmou que está grávida do atacante.

“Eu tentei ser forte enquanto eu pude, eu lutei pelo meu casamento até onde eu pude, eu não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, eu estou me sentindo vitoriosa porque eu escrevi uma história linda, eu tenho dois filhos lindos, eu casei, eu fiz tudo certo. Fiz tudo o que uma mulher sonha em fazer e quem perdeu foi ele. Eu não perdi nada. Então, por favor, não falem mais desse assunto comigo”, desabafou a ex-mulher do atacante.

“Ninguém casa para separar. Venho de um lar tradicional, onde nunca faltou amor e união. Meus pais ficaram juntos “até que a morte os separou” e pensei que comigo não seria diferente (…) Até que a traição desmoronou nossa estrutura e deixou-nos de ser um casal”, escreveu em uma mensagem no perfil no Instagram.

A coluna do jornalista Léo Dias, no portal Metrópoles, afirmou que o jogador teria traído a esposa com uma suposta amante que está grávida, a influencer Máira Quiderolly. Logo após a divulgação das informações, Jô desmentiu o rumor. O casal têm dois filhos e mora em uma mansão na Zona Oeste do Rio de Janeiro.