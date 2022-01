Influencer doa rim para namorado e, após operação, descobre que ele é casado

Uma digital influencer viralizou com uma história que chocou seus seguidores. Marjos Lara relatou que doou um rim ao seu ex-namorado e, só após o procedimento, descobriu que ele era casado.

O post foi feito no TikTok durante uma corrente de postagens sobre relacionamentos que acabaram mal, mesmo após um presente incrível. O post ultrapassou 1 milhão de curtidas e recebeu 9,6 milhões de visualizações.

"Sem dúvida, eu ganho esse 'trend'", escreveu ela em espanhol na legenda do vídeo, publicado no dia 7. "Eu doei meu rim para você viver mais e quando você saiu da cirurgia sua esposa chegou".

A publicação viralizou rapidamente e virou notícia em portais do México e do Peru. Internautas reagiram com espanto à história, mas também levantaram dúvidas sobre sua veracidade, já que também neste mês repercutiu um caso de um homem que contou ter doado o rim para a sogra e depois a namorada terminou o relacionamento para ficar com outro. Para quem duvidou de Lara e achou que era só uma brincadeira, a jovem gravou outro vídeo mostrando uma cicatriz.

"É muito fina. Admito que fizeram um bom trabalho", explicou.