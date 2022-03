Influencer Sthe Matos passa mal e é internada na UTI

A influencer baiana Sthe Matos, 23 anos, está internada na UTI após passar mal por alguns dias; Em um comunicado divulgado em suas redes sociais, a equipe da influencer explica que ela teve um sangramento no cérebro.

"Após alguns dias com uma aparente virose, tendo testado negativo para Covid, hoje Teté sentiu uma dor de cabeça muito forte e foi ao hospital verificar. Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave", diz o comunicado.

Sthe ficará em observação na UTI por pelo menos 24 horas. "Ela está bem no momento, mas vai precisar passar as próximas vinte e quatro horas em observação na UTI apenas por precaução", explica a nota.

A equipe de Sthe pede orações para que ela fique bem. "Como sempre, contamos com vocês para apoiar Teté com energias positivas e para não dar voz às fake news. Assim que possível, compartilharemos novas informações sobre a evolução do tratamento. Fiquem com Deus".

Fama nas redes

A baiana costuma compartilhar sua rotina nas redes sociais. Nos últimos meses, compartilhou os procedimentos estéticos que fez.

No ano passado, Sthe participou do programa A Fazenda, da Record, que lhe proporcionou fama nacional. Ela foi protagonista de várias tretas no reality. Ela voltou a Salvador no fim do ano passado, onde foi recebida pelos fãs.