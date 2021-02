Influencer usa 'super bonder' no cabelo e acaba no hospital: 'Não move um fio'

A propaganda da Gorilla Glue, espécie de cola Super Bonder dos Estados Unidos, garante que ela funciona em basicamente qualquer material: madeira, ferro, papel e plástico. Tessica Brown, uma digital influencer, então pensou: "por que não usar no cabelo ao invés de um laquê para manter o penteado?"

Então a garota ajeitou as madeiras e deixou a parte de cima do cabelo bem colado com a cabeça, uma moda entre as estadunidenses. Então ela aplicou a super cola, que funcionou. O problema é que a cola é resistente à água, variação de temperatura e uma força de 50 toneladas. Resumindo: ela não sai.

O penteado que deveria durar uma noite há dias não sai da cabeça a moça. O vídeo dela contando o ocorrido viralizou nos Estados Unidos e foi assistido por 24 milhões de pessoas apenas no TikTok.

A 'garota da cola', agora com 750 mil seguidores no Instagram, no entanto está preocupada. "Meu cabelo não se move de jeito nenhum. Vocês estão entendendo isso? Ele não move mesmo", disse ela no vídeo original postado no TikTok.

Após lavar o cabelo 15 vezes e não mover um fio sequer, ela foi a um médico buscando atendimento. Lá foi receitada a usar água esterilizada e removedor de esmalte para tentar amaciar a cola. Ela também tentou condicionadores, um chá, óleo de coco e álcool. Tudo em vão.

Esse perrengue aconteceu mês passado, mas agora está próximo de uma solução. Ela, que mora Louisiana, descobriu um cirurgião plástico em Los Angeles que realiza o procedimento, informou a CNN americana.

O problema é que a operação custa 12 mil dólares, ou R$ 64 mil em conversão direta. Por isso os fãs dela realizaram uma vaquinha que já arrecadou 17 mil dólares (R$ 91 mil).

A última atualização do caso em seu Instagram foi postada nesta quarta-feira (10), com ela informando que iria pegar o avião para realizar a cirurgia.