Influenciador brasileiro recebe convite único de Shakira: 'Próxima apresentação'

Em meio à Copa do Mundo, um influenciador bastante conhecido nas redes sociais, fez um vídeo exaltando a seleção brasileira. O jovem Raphael Vicente, morador do Complexo da Maré, do Rio de Janeiro, foi notado por ninguém menos que Shakira.

A cantora internacional compartilhou o vídeo do influenciador, que tem sua canção da Copa do Mundo de 2010, Waka Waka. Para ela, o clipe ficou incrível. Após a repercussão positiva nas redes sociais do criador de conteúdo, a famosa resolveu 'intimar' Raphael.

Eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brazil!!!", escreveu Shakira. O jovem não perdeu tempo e já criou intimidade com a famosa, a chamando para tomar um café na Maré.

"Sha, você é muito kinga. Meu Deus. Estou amando nossa amizade de anos. Pode deixar que quando você voltar no Brasil, eu e meu bonde aqui da maré vamos dançar contigo. Te amo. Minha vó te chamou pra tomar um cafezinho", escreveu.