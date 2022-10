Influenciador digital sofre acidente e carro fica destruído em Feira de Santana

Um acidente em Feira de Santana, que ocorreu na noite deste domingo (30), chamou a atenção de quem passava pelo local. O carro capotado foi do influenciador digital Guimê Santos que, após o acidente, ficou bastante ferido.

De acordo com o G1, o Samu alegou que o veículo capotou, mas não informou a causa do acidente. O carro do influenciador, de acordo com as imagens que circulam nas redes sociais, ficou completamente destruído na parte traseira.

Guimê foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade. Na unidade de saúde, foi constatado que ele teve fraturas pelo corpo, mas não informaram quais partes, segundo a assessoria do influenciador.