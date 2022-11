Influenciador é preso suspeito de desacatar PMs na Bahia

O influenciador Guimê Santos, que tem 868 mil seguidores nas redes sociais, foi preso suspeito de desacatar policiais militares em Feira de Santana. Ele negou que tenha cometido o crime.

A equipe de policiais se deslocou, na noite de quinta-feira (24), para atender denúncias de som alto com perturbação do sossego, no bairro do Aviário.

Segundo a unidade, no local havia uma aglomeração de pessoas próximas a um veículo com um som do tipo “paredão” e a PM determinou ao responsável que desligasse o aparelho.

A Polícia alega que ele desobedeceu e foi agressivo com os pms, e incitou o público a arremessar objetos contra a guarnição. Uma viatura ficou danificada.

Ao tentar conter o conduzido até a delegacia, onde o fato foi registrado, um policial ficou ferido.

Nesta sexta (25), Guimê Santos se pronunciou nas redes sociais. O influenciador negou que tenha desacatado os policiais e acusou os agentes de terem chegado no local "quebrando e amaçando".

Segundo Guimê Santos, os policiais tentaram bater em uma mulher, que filmou a ação dos PMs. Ele teria sido conduzido após tentar evitar que ela fosse agredida.

De acordo com o influenciador, os policiais "rodaram pela cidade" com ele na viatura e o "pirraçaram" na tentativa de fazer com ele retrucasse e os PMs conseguissem provar o desacato.

No vídeo, Guimê mostrou diversas marcas de lesões no rosto, pescoço e braços, que teriam sido causadas pelos policiais.