Influenciadora digital é eleita governadora do Rio em nova série do Prime

Uma influenciadora digital decide fazer uma brincadeira com seus seguidores e se candidata a governadora do Rio de Janeiro. E vence. A história louca, e com seu pezinho de realidade, é o que norteia a nova série de comédia produzida pelo Prime Video e protagonizada por Clarice Falcão. 'Eleita' acompanha a trajetória da garota que num piscar de olhos ganha um monte de poder e não faz a mínima ideia de como lidar com tudo isso.

Criada por Clarice Falcão e Célio Porto, a série tem direção geral de Carolina Jabor e direção de Rodrigo Van Der Put.

Eleita se passa em um futuro distópico não muito distante, no qual o estado do Rio de Janeiro está literalmente caindo aos pedaços. O caixa do Estado não tem um tostão furado e o resto do país também não está muito melhor: não existem mais livros, professores, editoras ou imprensa profissional. Para piorar, a política virou um circo tão esquisito que dá saudade da época em que o Macaco Tião quase foi eleito como prefeito do Rio.

Neste cenário, uma jovem influenciadora digital com aversão a responsabilidades decide se candidatar a governadora do estado “na zoeira”. Ela nunca teve a intenção de ser eleita, era tudo piada. O problema é que essa piada fez sucesso. Agora, com a ajuda de sua equipe, ela -- que não sabe nem a diferença entre governador e prefeito -- vai ocupar um dos cargos mais altos da República.

“Estamos animados em anunciar Eleita, uma empolgante colaboração com a criadora, atriz e cantora Clarice Falcão e toda a equipe envolvida na série”, disse Malu Miranda, head de conteúdo original brasileiro do Amazon Studios.

“O Prime Video reforça o compromisso de apoiar e produzir conteúdo com um senso de humor inteligente que proporcionem não apenas boas risadas, mas também temas que nos façam refletir e questionar o que está ao nosso redor. É um prazer contar com uma equipe tão engajada, capaz de entregar uma grande comédia aos nossos clientes”, acrescenta.



O elenco de Eleita conta também com o talento de Diogo Vilela, Luciana Paes, Polly Marinho, Rafael Delgado, Bella Camero, Felipe Veloso, Pablo Pêgas e Diogo Defante, além de participações especiais de Ingrid Guimarães, Cristina Pereira, Estevam Nabote e Luis Lobianco. A produção executiva é de Juliana Capelini e Renata Brandão, da Conspiração.