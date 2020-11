Influenciadora digital e empresaria Lelê Saddi é convidada do Segundou

Lelê Saddi (@lele_saddi) , 32 anos, é influenciadora digital e empresaria. Formada em Administração com Ênfase em Marketing pela ESPM, Lelê fundou sua E-Mag de lifestyle, o We Pick em 2012, depois de ter passado quatro anos escrevendo um blog pessoal. O We Pick aborda diversos assuntos como moda, beleza, viagem, celebridades, saúde e conta com diversos colunistas especializados em suas áreas. Além disso, tem um shop que funciona como uma vitrine com uma curadoria especial de marcas start ups e consolidadas. Nesta segunda-feira (09) ela é a convidada de Joca Guanaes (@joca.a.guanaes) no instagam @correio24horas, às 19h, no programa Segundou.



Em seu perfil no Instagram, onde Lelê se comunica com 407 mil pessoas, sobre diversos assuntos de lifestyle assim como carreira e empreendedorismo para incentivar o empoderamento feminino, entrevistando cases do mercado e dando dicas/sugestões de como alavancar seus negócios através das redes sociais. Em maio de 2020, Lelê lançou seu primeiro grupo de mentoria que já sobre negócios e influência digital com a participação de ao todo 60 mulheres que querem potencializar suas carreiras e businesses.

Lelê tem sua agência de Marketing - We Pick Agency - que é focada no mercado de bens de consumo e serviços que buscam se posicionar no segmento de luxo e moda. A agência foi constituída em 2014 para desenvolvimento de projetos exclusivos e customizados conforme a necessidade da marca. O trabalho vai desde a criação de uma marca pelo ponto de partida, até uma ação pontual como o co-branding de duas marcas com posicionamentos sinérgicos para amplificar a divulgação. Entre outros serviços prestados estão estratégias de comunicação, projetos especiais, planejamento de influencers, e tem entre seus clientes Johnson&Johnson, L'Oreal, Eudora, Unilever, Nespresso, Dove, Tresemme entre outros.

Dentro do guarda-chuva de comunicação, Lelê fundou em janeiro de 2017 em parceria com Fernando Bento a Pop Comm.

Posicionamento de imagem, geração de conexões estratégicas, criação e execução de eventos diferenciados, produção de moda, design gráfico e produção conteúdo, são alguns dos pilares da Pop Comm, que se posiciona como uma agência boutique com atendimento personalizado conforme a necessidade e objetivos de cada cliente.

Ela também escreveu um guia de Paris em 2015 com suas dicas de hotéis, restaurantes, lojas, museus e fez lançamentos regionais em oito cidades do Brasil. O guia está a venda nas principais livrarias do Brasil como Cultura, além de estar presente no online no amazon.com.br e ter a versão digitalizada que pode ser comprada direto no site da editora Pulp.

Lelê já palestrou em faculdades como FGV, Unesp, Mackenzie, ESPM e FACAMP, sobre temas diversos como carreira, empreendedorismo e marketing.