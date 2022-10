Influenciadores relatam assalto em Salvador; prejuízo foi de R$ 20 mil

O casal Mavi Magalhães e Fernando Hayne sofreu um assalto no bairro do Comércio, no último sábado (22), em Salvador. Os influenciadores relataram o momento nas redes sociais.

Eles foram abordados por dois homens armados quando estacionaram o carro nas proximidades do Terminal Náutico, onde chegavam para um evento.

“Duas armas apontadas em nossa cabeça, a pior sensação da minha vida. Eu só pedia a Deus que não fosse o momento, eu só fazia chorar e tremer”, relatou Mavi no Instagram.

Segundo a influencer, eles tiveram um prejuízo de mais de R$ 20 mil. Apesar do celular não ter sido levado, os criminosos levaram a bolsa com carteira, corrente de ouro, relógio do seu companheiro.

"Até o momento em que eu bloqueei o cartão, eles conseguiram usar. Eles levaram minha bolsa com todos os cartões de crédito, débito, mas já consegui bloquear todos", relata.

Já Fernando contou nas redes que, além do relógio, teve também o celular e o óculos escuro roubados. A situação aconteceu quando ele fazia um pix para um guardador de carros, e ele inicialmente achou que fosse uma brincadeira. "Depois, eles sumiram em questão de segundos".

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a 3ª Delegacia Territorial investiga o roubo. A unidade vai analisar imagens de câmeras de segurança da região, para a identificação dos autores.