Influenza: falta vacina da gripe em Salvador para o público adulto

No momento em que Salvador registra 594 casos confirmados de influenza, com 10 óbitos, falta vacina contra gripe nos postos de saúde para a população geral. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), que não especificou as cepas do vírus. Nesta terça (28), o secretário Leo Prates afirmou que os postos só têm o imunizante disponível para atender crianças que necessitam da dose complementar, que nunca foram vacinadas contra a influenza ou receberam pela primeira vez a vacina em 2021. “Essa é uma situação no Brasil todo. Só temos vacina para dose de reforço em crianças”, disse.

Ainda com base em dados divulgados pela SMS, até o início da semana, 61% da população geral estava imunizada, faltando 29% para alcançar meta de 90% da população vacinada. Segundo a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, o mês de dezembro trouxe um momento atípico com o surto de influenza que a cidade está vivendo.

“É importante lembrar que a campanha de vacinação contra a gripe acontece nos meses de abril a maio para que a população esteja vacinada nessa época, visto que, geralmente, o vírus circula com maior incidência no inverno entre os meses de julho e agosto. É a primeira vez que acontece um surto desse tipo em dezembro”.

Em 2021, foram feitos três ciclos de vacina para grupos prioritários e depois disso, a vacinação foi aberta para a população geral. Com o crescimento dos casos de influenza, a prefeitura chegou a realizar um mutirão com o saldo de doses. “Não há disponibilidade para vacinar mais pessoas, além das crianças que precisam completar seu esquema vacinal. A nossa dependência para ampliar a imunização está na disponibilidade de mais imunizantes”, destacou.

A psicóloga Jéssica Fernandes, 28 anos, é uma das pessoas que estão ansiosas aguardando que a vacina para a gripe volte a ser encontrada nas unidades de saúde da capital. Ela conta que não tomou a vacina antes porque priorizou completar o ciclo de imunização contra covid.

“Estou segurando nas mãos de Deus, torcendo para a abrir novamente a vacinação para a população em geral. Tomei a contra covid, esperei 15 dias para tomar a da gripe. Depois, confesso que esqueci. Quando lembrei já estava próximo de tomar a segunda dose da covid. Só vim perceber que não tomei e que seria bom ter tomado, depois desse surto de gripe e suas variações”, lamentou.

Imunização

Atualmente, entre os grupos prioritários, 83% das crianças estão imunizadas, 67% das gestantes, 50% dos trabalhadores de saúde, 72% das puérperas e 55% dos idosos. A subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos ressalta ainda que alguns fatores podem ter contribuído para a baixa adesão da campanha de vacinação contra a influenza, antes do surto:

“Estamos falando de um ano em que tivemos que lidar com uma doença como a covid. A gente acredita que o intervalo de 14 dias para tomar a vacina acabou contribuindo para que não alcançássemos antes a adesão esperada de 90%”.

Outra dificuldade que Doiane aponta está no ciclo de produção do próprio imunizante que combate a gripe. “A vacina contra Influenza leva seis meses para ser produzida. Ela só fica disponível em março do ano que vem para que possa ter a cepa atualizada”.

Hoje (29), a vacinação segue exclusiva para crianças que necessitam da dose complementar. São 23 postos da capital com o imunizante disponível para esse público, que irão funcionar das 8h às 17h (veja a lista completa abaixo). Conforme informações do fabricante do imunobiológico, crianças que recebem a vacina pela primeira vez, a imunidade só é garantida com a administração do esquema de duas doses com intervalo de 30 dias entre as mesmas.

“A única diferença que existe entre a vacina influenza que está sendo ofertada na rede privada e a disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) é que o imunizante vendido tem uma cepa a mais. Porém, a vacina aplicada nos postos protege contra o vírus da Influenza A Subtipo H3N2”, complementou Doiane Lemos.

No caso do empresário Marcus Brito, ele decidiu não esperar mais e começou a pesquisar o preço do imunizante na rede privada.

“Não consegui me vacinar devido à correria de fim de ano na empresa. Quando tirei o dia para me vacinar, não tinha mais vacina disponível no posto de saúde. Eu e minha família vamos ter que tomar na rede privada mesmo. Já estou fazendo pesquisa para buscar um local com um valor mais acessível”.

Marcus e a família chegaram a se contaminar com a H3N2, enquanto aguardavam a vacina influenza. “Tivemos a nova gripe que está assolando na cidade. Foram dois dias com sintomas semelhantes aos da covid”, acrescentou.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab-BA), a última remessa de doses do imunizante contra Influenza, pelo Ministério da Saúde, ocorreu em 15 de dezembro, num total de 103 mil doses, das quais 80 mil foram enviadas para Salvador e 23 mil para municípios das regiões Sul e Extremo Sul. De abril a julho de 2021, período da campanha de imunização contra a Influenza, a Bahia recebeu um total de 5.635.200 doses de vacina.

Em nota, o Ministério da Saúde disse que não possui pendência na entrega de doses a nenhum estado. Foram adquiridas para a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 80 milhões de unidades e distribuídas de forma proporcional, destinada aos públicos específicos da campanha. “Sobre o aumento de casos de influenza, o ministério avalia as evidências científicas em relação à eficácia da vacina utilizada na campanha deste ano para a prevenção da nova cepa circulante”, escreveu.

A Bahia registrou 673 casos de Síndrome Gripal (SG) com laudo positivo para Influenza A H3N2 e oito mortes ocasionadas pela doença. De acordo com o boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) nesta terça-feira (28), 114 casos evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e necessitaram de hospitalização. Foram registrados 8 óbitos ocasionados pela Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza A H3N2, o que representa uma taxa de letalidade de 7,1% entre os casos de SRAG hospitalizados. Dos óbitos, 6 ocorreram em Salvador e 1 em Laje.





POSTOS EXCLUSIVOS PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS QUE NECESSITAM DE DOSE COMPLEMENTAR



DS Pau da Lima

. USF Vila Canária

. USF Dom Avelar

. USF Nova Brasília

. USF Pires da Veiga

DS Brotas

. UBS Manoel Vitorino

DS Barra

. Multicentro Adriano Pondé

DS Centro Histórico

. Multicentro Carlos Gomes

DS Liberdade

. Multicentro Professor Bezerra Lopes

DS Itapuã

. USF Mussurunga 1

DS São Caetano Valéria

. USF Antônio Lazzarotto

. USF Frei Benjamin

DS Itapagipe

. USF Joanes Leste

. USF Joanes Centro Oeste

DS Cajazeiras

. USF Yolanda Pires

. USF Cajazeiras IV

DS Cabula/Beiru

. USF Fernando Filgueiras

DS Suburbio Ferroviário

. USF São João do Cabrito

. USF Alto do Cruzeiro

. USF Alto da Terezinha

. USF Alto de Coutos 1

. USF Fazenda Coutos 1

. USF Estrada da Cocisa

DS Boca do Rio

. USF Parque de Pituaçu