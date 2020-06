Influenza: postos de drive thru da vacinação têm novo horário em Salvador

Os postos de drive thru da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe em Salvador vão mudar o horário de funcionamento a partir desta segunda-feira (15). Os serviços disponibilizados no 5° Centro de Saúde, no Vale dos Barris; Campus Cabula e Brotas da Faculdade Baiana de Medicina, além do Atakadão Atakarejo de Fazenda Coutos passarão a funcionar em regime de turnão, das 8h às 14h. Já o drive thru da Arena Fonte Nova será desativado.

A vacinação contra o vírus influenza (causador da gripe) segue também em todas as 142 salas de vacina das unidades básicas da rede municipal, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h. Desde o início da estratégia, em 23 de março, pouco mais de 513 mil pessoas foram imunizadas na capital.

Entre o público eletivo com menor adesão à campanha estão as crianças de seis meses a menores de 5 anos, com cerca 30% dos pequenos protegidos nessa faixa etária, e as gestantes (48%) e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias), com 68% da meta alcançada. Idosos e trabalhadores da saúde tiveram meta de imunização alcançada na cidade, com 120% e 103%, respectivamente.

Nessa terceira fase da campanha, foram incluídos ao público-alvo pessoas com deficiência e crianças de seis meses a 5 anos 11 meses e 29 dias. Também fazem parte da lista os professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos.

No entanto, os idosos, trabalhadores de saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte público, portuários, além de gestantes, puérperas (mães no pós-parto até 45 dias) e pessoas com deficiência que ainda não foram imunizados, seguem sendo contemplados pela campanha até o próximo dia 30.

“Os grupos que ainda não alcançaram a meta precisam comparecer o quanto antes a uma das unidades de saúde para se protegerem contra uma doença que pode levar a óbito. Isso porque, nesse período que se aproxima do inverno, as temperaturas tendem a baixar e a população alvo fica mais suscetível à contaminação”, alertou Doiane Lemos, coordenadora do Controle de Doenças Imunopreveníveis do município.