Informais começam a receber 3ª parcela de auxílio de R$ 270 da prefeitura

A terceira parcela do benefício de R$ 270 do programa Salvador por Todos, concedido a trabalhadores informais e individuais cadastrados junto ao município até o último dia 20 março, começou a ser pago pela Prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), nesta quarta-feira (3).

Para evitar aglomerações, o pagamento do auxílio emergencial é feito em agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas. Ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, guardadores de carro, recicladores e baleiros, além de taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo a partir de 60 anos, são as categorias que têm direito ao auxílio, válido inicialmente por três meses.

De acordo com a secretária da Sempre, Ana Paula Matos, as datas dos pagamentos são planejadas para dar suporte aos trabalhadores, sem coincidir com a de outros benefícios, evitando, assim, aglomerações nas agências bancárias.

"Hoje, as pessoas com os nomes iniciados pela letra 'A' puderam sacar o pagamento. Já na quinta-feira (05), quem for 'B, C e D' também poderá fazer o seu saque. Estamos antecipando por entender que esse é um momento muito delicado para todos. As necessidades não esperam e faremos o possível para ajudar o povo a passar por essa pandemia", disse ela, em nota divulgada pela Secom.

Ao todo, 36 mil trabalhadores informais já sacaram o benefício Salvador por Todos, o que equivale um montante de mais de R$ 9 milhões. Para saber se tem direito e quando receber o benefício, o trabalhador deve acessar o site www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br.

Documentos

Para o saque, os beneficiários devem apresentar o documento de identidade e um dos seguintes cartões: Primeiro Passo, Cartão Cidadão ou do Bolsa Família. Quem não possui nenhum destes precisa se dirigir ao atendimento de balcão em qualquer agência da Caixa, portando o número do NIS e documento de identidade.