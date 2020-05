Informais de Salvador começam a receber 2ª parcela dos R$ 270; veja cronograma

A Prefeitura de Salvador começa a pagar, a partir dessa quinta-feira (7), a segunda parcela do benefício Salvador por Todos, no valor de R$270. O auxílio, criado por causa da pandemia do coronavírus, é voltado a trabalhadores informais cadastrados pela gestão municipal até o dia 20 de março. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) é a responsável pelo pagamento.

As seguintes categorias têm direito ao valor: ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, guardadores de carro, recicladores, baleiros, taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo a partir de 60 anos.

A secretária da Sempre, Ana Paula Matos, afirmou que mais de 37 mil beneficiários receberam a primeira parcela em abril e tudo ocorreu de forma ordeira e tranquila.

“Estamos seguindo o planejamento da gestão municipal e iniciamos essa semana o pagamento da segunda parcela, tomando todos os cuidados para evitar aglomeração nas agências da Caixa Econômica Federal. Esse benefício, sem dúvidas, é fundamental para muitas famílias de Salvador”, afirma ela em nota divulgada pela SecomPMS.

Documentos

Os trabalhadores informais e individuais com direito ao benefício que pretendem sacá-lo na rede lotérica ou nos caixas eletrônicos de autoatendimento das agências da Caixa devem levar documento de identidade e um dos seguintes cartões: Primeiro Passo, Cartão Cidadão ou do Bolsa Família. Quem não possui nenhum desses cartões precisa se dirigir ao atendimento de balcão em qualquer agência do banco portando o número do NIS e documento de identidade.

O calendário de recebimento é definido por ordem alfabética do nome do beneficiário. A medida de escalonamento é adotada para evitar aglomeração de pessoas nas agências bancárias.

Confira abaixo o cronograma:

* Trabalhadores com nomes iniciados com a letra A: pagamento a partir desta quinta-feira (07 de maio);

* Trabalhadores com iniciais B, C ou D: saque a partir de sexta-feira (08):

* Trabalhadores com iniciais E: retirada na segunda-feira, dia 11 de maio

* Trabalhadores com iniciais F, G, H ou I: saque a partir de terça-feira (12)

* Trabalhadores com iniciais J: pagamento a partir do dia 13; (quarta-feira)

* Trabalhadores com iniciais K e L: retirada a partir do dia 14; (quinta-feira )

* Trabalhadores com iniciais M: saque no dia 15 (sexta-feira )

* Trabalhadores com iniciais N, O, P, Q e R: pagamento a partir do dia 18 de maio (segunda-feira)

* Trabalhadores com iniciais S, T, U, V, Y, X, Z, K, W, : retirada a partir do dia 19.