Ingressos para torcida do Vasco estão à venda na Fonte Nova; veja detalhes

Os torcedores do Vasco que quiserem acompanhar o jogo contra o Bahia domingo (28), na Arena Fonte Nova, já podem comprar os ingressos para o setor visitante diretamente na bilheteria do estádio. A partir das 10h desta quinta-feira (25), a bilheteria Norte, localizada na Ladeira da Fonte das Pedras, estará aberta para a venda das entradas.

Além da venda física, os ingressos serão vendidos também através do site da Arena Fonte Nova. Parte dos bilhetes já foi vendida na semana passada, e não há informação de quantos bilhetes ainda estão disponíveis. O preço é R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada).

No total, 10% da carga total de ingressos da partida será destinado à torcida vascaína, o que corresponde a pouco menos de 5 mil pessoas, por causa dos bloqueios de segurança feitos pela Polícia Militar. Desta quinta até o domingo, dia da partida, o funcionamento da bilheteria física vai até 16h.

Mais de 40 mil torcedores estão garantidos no jogo. Os ingressos para a torcida do Bahia estão esgotados.

Venda de ingressos para a torcida do Vasco:

Bilheteria Norte da Fonte Nova: 10h às 16h (de quinta a domingo)

Site da Arena Fonte Nova: itaipavaarenafontenova.com.br (funcionamento 24h)

Valor: R$ 80 | R$ 40 (meia)

Local de acesso no dia do jogo: entrada Visitante (próxima ao Dique do Tororó), Oeste 2 (Rua Professora Anfrísia Santiago, em Nazaré) e Norte (Ladeira da Fonte das Pedras).