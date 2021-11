Ingressos para Vitória x Cruzeiro estão à venda

O torcedor do Vitória que quiser ir ao jogo contra o Cruzeiro, domingo (14), às 19h, no Barradão, já pode adquirir o ingresso. O clube rubro-negro iniciou a venda dos bilhetes na manhã desta quinta-feira (11).

A compra do ingresso deve ser feita até uma hora antes da partida, através da internet, no site www.futebolcard.com. O Vitória manteve a promoção e a meia entrada da arquibancada segue custando R$ 10.

O triunfo contra o Vasco fez o Vitória deixar a vice-lanterna da Série B, subir para a 18ª posição, somar 37 pontos e ficar a apenas um do Brusque, primeiro time fora do Z4. Adversário da vez, o Cruzeiro ocupa a 10ª posição, com 46 pontos.

Preços:

Arquibancada popular

Inteira – R$ 20,00

Meia – R$ 10,00

Cadeira

Inteira – R$ 100,00

Meia – R$ 50,00