Ingressos para Vitória x Figueirense já estão à venda

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Figueirense, válido pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro, já estão à venda, através da internet, no site www.futebolcard.com.br. A bola rola no sábado (2), às 19h, no Barradão.

A venda através do site acontece até sábado, às 20h. Na quinta-feira (30) e sexta-feira (1º) também será possível comprar os ingressos na loja do shopping Capemi, das 9h às 17h. As bilheterias do Barradão só estarão abertas no dia do jogo, das 14h às 20h. Os portões do estádio serão abertos às 17h.

Com 12 pontos, o Leão ocupa a 16ª colocação. Adversário da vez, o Figueirense está em 6º lugar, com 19 pontos.

PREÇOS

Torcida do Vitória

Arquibancada

Inteira: R$ 40 | Meia: R$ 20

Cadeira

Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 28

Cadeira: R$ 70

Torcida Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 40

Meia: R$ 20

INFORMAÇÕES

▪ Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam;

▪ Todas as crianças/adolescentes que estão dentro da faixa etária da campanha de vacinação, deverão apresentar seu esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra convid-19; as que não estiverem dentro da faixa etária poderão acessar ao estádio, desde que acompanhadas por um responsável e o mesmo esteja 100% imunizado;

▪ Venda de meia liberada na internet;

▪ A apresentação da carteira de vacinação continua sendo obrigatória;

▪ Venda de ingresso visitante apenas pela internet e no dia do jogo, de acordo com o horário de funcionamento da Bilheteria/Visitante no Barradão.