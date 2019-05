Ingressos para Vitória x Vila Nova custarão mais caro que Série A

A estreia em casa do Vitória na Série B terá um aumento significativo no valor da entrada. Os ingressos para o duelo com o Vila Nova, no sábado (4), às 16h30, no Barradão, custarão o dobro do que vinha sendo praticado até então em 2019.

Segundo divulgado pelo rubro-negro, o valor da inteira para a arquibancada será de R$ 60, e a meia, R$ 30. Para a cadeira, os valores são de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (1º).

Na última partida em casa sem valores promocionais - que foi contra o Fluminense de Feira, no dia 17 de março - a arquibancada custou R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Para a cadeira os valores eram de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Foi o mesmo no duelo anterior, contra o Botafogo-PB.

Há um aumento mesmo se forem levados em consideração os valores praticados na Série A do ano passado. Nas primeiras rodadas de 2018, quando ainda não havia a prática de preços promocionais, a arquibancada saía a R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.

Para assistir à Série A 2018 das cadeiras do Barradão o torcedor tinha que pagar o mesmo valor atual para as arquibancadas: R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia.

Apenas contra o Náutico, na última partida em casa, no dia 30 de março, pela primeira fase da Copa do Nordeste, os valores adotados em 2019 foram promocionais. Naquele duelo a arquibancada saiu por R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

Já foi avisado

Em entrevista ao CORREIO quando ainda era candidato, o presidente Paulo Carneiro já havia dito que não continuaria com a política de ingressos baratos: "O clube tem acostumado mal o torcedor a ingressos baratos. Quando você vende ingresso a R$ 10, qual o recado que dá? Que seu jogo não vale nada. Assim foi tratado o Vitória no último ano, tivemos uns dez jogos da Série A com ingresso a R$ 10. Isso não vai acontecer comigo".