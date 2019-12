Início das obras do VLT está autorizado; modal substituirá trens do Subúrbio

O início das obras do Veículo Leve de Transporte (VLT) em Salvador foi autorizado nesta terça-feira (10). O modal fará a ligação entre o bairro do Comércio, em Salvador, e a Ilha de São João, em Simões Filho. O meio de transporte deve começar a operar em dois anos.



A primeira fase do VLT terá 19,2 quilômetros de extensão e 21 estações. Com capacidade para transportar de 172 mil usuários por dia, o meio de transporte vai beneficiar 600 mil pessoas.

A autorização foi assinada pelo governador Rui Costa. Para Rui, o modal vai melhor a qualidade de vida da população do Subúrbio Ferroviário, da região de Itapagipe, da Liberdade e de Simões Filho. O modal substituirá o sistema de trens que opera atualmente.

“Além de oferecer uma mobilidade mais digna e confortável para estas pessoas, a expectativa com a implantação do VLT é também aumentar a empregabilidade na região, que certamente irá atrair novos empreendimentos, como hotéis, pousadas, restaurantes, entre outros”, declarou o governador.



As obras terão custo de R$ 2 bilhões e a expectativa é de que promovam avanços para a região do Subúrbio Ferroviário, com geração de empregos e oportunidades de novos negócios. A obra será executada pelas empresas Metrogreen e Build Your Dreams (BYD).



A assinatura da ordem de serviço para a implantação do VLT ocorreu na Estação Ferroviária da Calçada. Além do governador, estavam presentes outras autoridades e representantes do consórcio Skyrail Bahia.



Segundo o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, a assinatura da ordem de serviço marca o início da mobilização da obra. “O Subúrbio Ferroviário necessita de um melhor sistema de transporte que faça essa integração com o centro, e o VLT tem qualidade de primeiro mundo, ar condicionado, conforto e velocidade. Em 40 minutos, vamos poder sair de Paripe e chegar no metrô, garantindo mais qualidade de vida para toda a população da região”, ressaltou.



Mobilidade

Durante a assinatura da ordem de serviço, Rui Costa destacou outras obras e ações do Governo do Estado voltadas para a mobilidade urbana na capital. Na última segunda (9), foi autorizada a ampliação do metrô e na próxima sexta-feira (13), ocorrerá o leilão da ponte Salvador-Itaparica.

“O consórcio chinês que participará do leilão já apresentou os documentos e a nossas expectativas são as melhores possíveis. Essas três obras juntas vão gerar cerca de 30 mil empregos na capital e na região metropolitana, nos próximos quatro anos”, revelou.

2 fases

O novo projeto para o Subúrbio prevê que o VLT faça a ligação entre o bairro do Comércio e a Ilha de São João, em Simões Filho. Para a segunda fase, há ainda uma extensão até o Acesso Norte do metrô. O modal é previsto para ser entregue em etapas, em até dois anos. Tipo monotrilho, será construído sobre vigas, e não interfere no tráfego de trens.

Ainda não há definição de tarifa, o modal tem capacidade para mais de 150 mil usuários por dia - metade do que o trem transporta atualmente, e será movido à propulsão elétrica, sem emissão de agentes poluentes que prejudicam o meio ambiente.