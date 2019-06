Início do Bahia é o melhor em 33 anos: nem em 1988 foi tão bom

É claro que a Série A está apenas no início, mas o torcedor do Bahia tem, sim, o direito de se empolgar: o Esquadrão não começa um Brasileiro tão bem há mais de 30 anos – uma época em que o futebol era totalmente diferente do atual.

Com 13 pontos na tabela, o aproveitamento do Bahia é de 61,9%. Após os resultados de ontem, o tricolor terminou a 7ª rodada em 6º lugar, com a mesma pontuação do 4º colocado, o Flamengo.

A última vez em que o Bahia começou tão bem um Brasileirão foi em 1986 – há quase 33 anos, portanto. Naquela edição o tricolor teve 100% de aproveitamento nas sete primeiras rodadas.

Em 2019 o Esquadrão está com 100% de aproveitamento nos quatro jogos como mandante: venceu Corinthians e Fluminense (3x2 em cada partida), Avaí e Grêmio (ambos por 1x0).

Como visitante foram duas derrotas – para Botafogo, por 3x2, e Athletico-PR, por 1x0 – e um empate, 0x0 com o São Paulo no Morumbi.

De volta a 1986, o Bahia estreou naquele Brasileirão em 31 de agosto, em casa, diante do Rio Branco-ES. Meteu logo um 4x0, dois gols de Bobô e dois de Cláudio Adão.

Além da dupla, o time, comandado por Orlando Fantoni, tinha Zanata, Edinho Jacaré, Zé Carlos e Sandro como atletas de destaque.

Naquela edição, o tricolor ainda venceria nas seis rodadas seguintes Vasco (0x1), Piauí (1x3), Tuna Luso (0x3), Santos (3x0), Operário-MT (2x1) e Náutico (1x0).

Como resultado, o Esquadrão passaria de fase invicto como líder do Grupo C. Só seria eliminado nas quartas de final, após dois jogos com o Guarani – 2x2 na Fonte e derrota por 1x0 em Campinas.

Ou seja: nem em 1988, ano em que foi bicampeão brasileiro, e em 1990, quando foi às semifinais, o Bahia começou o campeonato tão bem.

Em 1988 o time teve um desempenho mediano nos primeiros sete jogos: dois triunfos, quatro empates e uma derrota. E em 1990 começou com três triunfos, dois empates e duas derrotas.

Por isso, o capitão do Bahia, Lucas Fonseca, quer segurar a empolgação com a boa fase: “Independentemente da posição em que a gente se encontra agora, não pode se empolgar. O Brasileiro é muito difícil e tem muito para acontecer ainda até o final”.

Histórico do Bahia nas sete primeiras rodadas do Brasileirão:

2019 4 V, 1 E e 2 D

2018 2 V, 2 E e 3 D

2017 3 V, 1 E e 3 D

2014 2 V, 2 E e 3 D

2013 2 V, 3 E e 2 D

2012 1 V, 4 E e 2 D

2011 2 V, 2 E e 3 D

2003 2 V, 1 E e 4 D

2002 2 V, 1 E e 4 D

2001 3 V, 0 E e 4 D

2000 2 V, 3 E e 2 D

1997 1 V, 3 E e 3 D

1996 1 V, 2 E e 4 D

1995 2 V, 2 E e 3 D

1994 2 V, 2 E e 3 D

1993 2 V, 1 E e 4 D

1992 1 V, 2 E e 4 D

1991 1 V, 3 E e 3 D

1990 3 V, 2 E e 2 D

1989 1 V, 2 E e 4 D

1988 2 V, 4 E e 1 D

1987 2 V, 1 E e 4 D

1986 7 V, 0 E e 0 D