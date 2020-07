Inovação e tecnologia: vem aí a 2ª edição do Prêmio Correio de Futuro

Uma ideia inovadora, que mude as concepções do trabalho dentro da redação do jornal e que facilite a apuração das notícias diariamente. Esse é o grande intuito do Prêmio Correio de Futuro, que chega a sua segunda edição num formato que une a comunicação com a tecnologia, sendo realizado de forma 100% virtual. A partir desta quinta-feira (16), estudantes de qualquer curso de nível superior de qualquer universidade do Brasil poderão se inscrever no projeto e apresentar uma nova ideia para a equipe do CORREIO.

O editor de inovação do CORREIO, Juan Torres, conta que as inscrições, que são feitas através do site www.premiocorreiodefuturo.com.br, podem ser individuais ou em equipes de até três estudantes. O participante pode entrar nas duas modalidades ao mesmo tempo, caso tenha mais de um projeto para apresentar.

“É uma oportunidade de aprendizado para os participantes desde o primeiro momento, e não só para quem chega na final. Só em se inscrever já é um desenvolvimento”, avaliou o editor, que acredita que o Prêmio está aberto não só para quem se encaixa nas áreas de TI ou comunicação, mas também para quem tenha uma boa ideia e queira executá-la.

Criatividade

Juan conta que as ferramentas desenvolvidas pelos participantes devem auxiliar o jornalista, através da tecnologia, a monitorar ou capturar informações com maior facilidade. Juan dá o exemplo de plataformas que podem resgatar informações de bancos de dados públicos de toda a Bahia e acrescentar às matérias, como aconteceu em 2018, quando uma reportagem do CORREIO foi publicada abrindo dados sobre a balneabilidade de praias baianas. Foram retirados dados de mais de 1.400 PDFs, em parceria com a Escola de Dados. Outra ferramenta que segue a mesma lógica é a Operação Serenata de Amor, uma inteligência artificial (IA) que alerta quando um deputado tem gastos com a alimentação fora do padrão. Tudo isso facilita o trabalho de quem está na redação.

E como funciona o processo de seleção? Já na inscrição, os competidores são desafiados a “explicar a importância do seu projeto”, como define Juan, através de um questionário. Essa é uma forma de avaliar a criatividade e o alcance que a ferramenta pode ter. Após a seleção dos candidatos, chega a hora de uma conversa ao vivo com a bancada do Jornal CORREIO, formada pelos profissionais da empresa, entre eles o editor-chefe do Correio24horas, Wladmir Lima, a editora-chefe do jornal impresso, Linda Bezerra, além de Juan Torres.

Como não há um número máximo ou mínimo de participantes por fase, é só desenvolver bem a sua ideia e ser criativo para carimbar o passaporte para a semifinal.

Essa foi a fase que os estudantes de jornalismo Thídila Salim e Carlos Magno, ambos de 24 anos, chegaram na edição de 2019. Eles haviam apresentado um projeto de agenda cultural online, para que a cobertura dessa editoria fosse mais ampla. “Eu acho que nós, estudantes de jornalismo, ficamos muitas vezes fechados no nosso cantinho. E a proposta de poder agregar pessoas de outras áreas do conhecimento é bem enriquecedora. Inclusive, a gente só conheceu o Emanuel Estrela, estudante de TI que fez parte da nossa equipe, por causa do concurso”, lembrou Thídila.

Para Carlos, que ainda não havia visitado uma redação de jornal, o momento foi muito marcante:

“Foi uma experiência muito massa. Sempre fui mais voltado para a carreira acadêmica e naquele momento, no CORREIO, vi uma outra possibilidade, de um ambiente muito bom, ainda mais com essa discussão de tecnologia que tínhamos no projeto”.

Nessa penúltima fase, será preciso tornar a sua ideia um pouco mais concreta, apresentando de forma detalhada como será o seu funcionamento. Aqui o grande desafio será o pitch que cada representante ou equipe deverá fazer. Serão cinco minutos para desenvolver a prática da sua ferramenta e convencer a equipe do jornal a comprar a sua ideia.

Já na final, o evento se torna um pouco maior. Além do público, que poderá assistir a transmissão, a equipe do CORREIO convida uma parte da comissão julgadora. No ano passado, quem esteve na sede do jornal foi a argentina Florencia Coelho, que é Gerente de Pesquisa e Treinamento em Novas Mídias do La Nación, e ministrou uma palestra. Juan lembra dos momentos finais, que foram bem acirrados e fizeram jus ao desempenho das equipes.

“A previsão do comitê era de uma reunião de 15 minutos para definirmos o vencedor, mas demoramos quase 50. Isso porque debatemos as ideias que estavam todas excelentes. Foi mais um momento de uma boa troca de ideia e muita informação”. Daqui sai o projeto vencedor, que passará por um período de desenvolvimento de três meses, junto com a equipe do CORREIO, até que seja colocado em prática.

Aprendizado

Para quem venceu em 2019, além de ter o contato com o dia a dia do jornal, o que mais valeu foi o processo percorrido até o troféu. Ícaro Carneiro, 23, é formado em sistema de informação pela Uneb, e não fazia ideia de como viabilizar algo para a comunicação. Ao se juntar com Elisa Brotto, 23, que é estudante de jornalismo pela Unifacs, desenvolveram o Leitor Pauteiro, ferramenta que permite que o público que acessa o correio24horas sugira pautas para serem apuradas pela redação.

“É uma competição acirrada. O mais legal de tudo isso é ter vivido o evento, não só o pós, que são os meses de desenvolvimento. Além das reuniões com Juan, onde a gente entendia a prática de como funcionaria dentro do grande jornal do nosso estado”, lembrou. Elisa completa que a partilha de ideias é fundamental para a inspiração: “Você percebe que não está sozinho. Quando você pensa que pode mudar algo, lembra que outras pessoas também pensam assim”.

E se mesmo depois de entender cada passo a passo e se inspirar com essas histórias você ainda não se convenceu a participar, a estudante de jornalismo lembra de uma frase muito importante: “O não você já tem. Se inscreva, não custa nada. Além de ser um aprendizado você carrega uma experiência muito boa. Tente e você pode se surpreender lá na frente”, finalizou.

*Com orientação da editora-assistente Clarissa Pacheco.