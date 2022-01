Inovações automotivas: BMW que muda de cor, carros da Sony e Silverado elétrica

A Chevrolet apresentou na Consumer Electronics Show (CES) a Silverado elétrica (Foto: GM)

A CES, sigla em inglês que corresponde a uma convenção de novas tecnologias, ganha cada vez mais atrações automotivas.

Ultimamente o evento tem sido realizado anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos, e nesta edição revelou novidades interessantes e curiosas.

Algumas eram aguardadas, como a resposta da Chevrolet para as picapes elétricas, principalmente depois da bem-sucedida apresentação da Ford F-150 Lightning.

Por dentro, a Silverado ostenta uma grande central multimídia (Foto: GM) A picape chegará ao mercado norte-americano em 2023 (Foto: GM)

A configuração movida a eletricidade do utilitário de maior sucesso da Chevrolet tem autonomia estimada de 640 quilômetros e será montada sobre a plataforma Ultium.

A versão RS irá oferecer 670 cv de potência e mais de 100 kgfm de torque, o que promoverá uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos.

A Silverado EV chega ao mercado norte-americano em 2023 e será produzida na Factory Zero da GM, uma instalação de quase 40 anos adaptada com um investimento de US$ 2,2 bilhões dedicado à produção carros elétricos nos EUA.

O PRIMEIRO CARRO DA SONY

No mesmo evento em que foi apresentado o videocassete, em 1970, o Blu-Ray (2003) e a TV de 4k (2015), a Sony apresentou seu primeiro carro conceitual, em 2020, o Vision-S 01.

O objetivo da empresa é aproveitar a experiência nos setores de entretenimento e componentes eletrônicos para se lançar na mobilidade de próxima geração.

Os dois veículos elétricos da Sony, o SUV e o sedã (Foto: Sony)

Já o Vision-S 02, apresentado neste ano, é um SUV com sete lugares que usa a mesma plataforma do sedã Vision-S 01. O carro conta com 40 sensores dentro e fora para monitorar a segurança.

A Sony anunciou que estuda a possibilidade de entrar no mercado com suporte da Mobility Inc. O veículo conta com tração integral e dois motores elétricos, que rendem 272 cv de potência.

O CARRO QUE MUDA DE COR

A BMW apresentou na CES uma tecnologia que torna possível mudar a cor do carro instantaneamente, chamada de E Ink. As mudanças de cor fluidas são possibilitadas por meio de um envoltório da carroceria.

A BMW apresentou uma tecnologia que muda a cor da carroceria (Foto: BMW)

Quando estimulada por sinais elétricos, a tecnologia traz à superfície pigmentos de diferentes cores, fazendo com que a “pele” do carro fique com a coloração desejada. A novidade foi exibida no elétrico iX.

BALANÇO DO ANO

No ano passado, foram emplacados 1.974.431 automóveis, picapes e vans no mercado brasileiro. Crescimento de apenas 1,21% em relação a 2020.

Nas outras categorias, a que mais cresceu foi a de caminhões: passou de 89.173 unidades licenciadas em 2020 para 127.357 licenciamentos ano passado, aumento 42,82%.

O mercado de duas rodas também apresentou forte retomada, com 26,42% de crescimento nas vendas, chegando a 1.157.369 unidades emplacadas em 2021.

DIVISÃO POR MARCAS

O mercado de automóveis e comerciais leves (que inclui picapes e vans) foi dominado pela Fiat, que somou 431.035 emplacamentos no ano passado - o que correspondeu a 21,83% de participação.

A Volkswagen (15,31%) ficou na segunda posição e a Chevrolet (12,26%) com a terceira colocação.

As asiáticas Hyundai (9,33%) e Toyota (8,76%) foram, respectivamente, quarta e quinta colocadas.

Da sexta à décima ficaram: Jeep (7,53%), Renault (6,46%), Honda (4,13%), Nissan (3,29%) e Caoa Chery (2,01%).

CARROS PREFERIDOS

Entre os automóveis de passeio, o campeão do ano foi o Hyundai HB20. O hatch somou 86.455 emplacamentos entre janeiro e dezembro e, pela primeira, vez foi o carro mais vendido do Brasil.

O HB20 foi o carro de passeio mais emplacado no país em 2021 (Foto: Hyundai)

A segunda posição ficou com o Fiat Argo (84.644), seguido pelo Jeep Renegade (73.913). O Chevrolet Onix (73.623), líder dos últimos anos, enfrentou problemas por falta de componentes e caiu para o quarto lugar.

O Jeep Compass (70.906) fechou na quinta posição e é o modelo com maior valor médio entre os dez mais licenciados.

Da sexta à décima posição ficaram: Volkswagen Gol (66.228), Fiat Mobi (65.847), Hyundai Creta (64.759), VW T-Cross (62.307) e Chevrolet Onix Plus (54.707).

PICAPES MAIS VENDIDAS

A Fiat Strada foi a grande campeã do ano com 109.107 unidades emplacadas no acumulado de 2021. Outra picape da Fiat, a Toro, somou 70.890 licenciamentos no período e ficou com a segunda posição.

A picape Strada foi a campeã de emplacamentos na Bahia ano passado (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

A Toyota Hilux, primeiro modelo médio do ranking, ficou em terceiro lugar com 45.893 exemplares. Na sequência ficaram Chevrolet S10 (35.045) e VW Saveiro (26.751), respectivamente, quarta e quinta colocadas.

Da sexta à décima posição ficaram: Ford Ranger (20.499), Mitsubishi L200 (13.157), Renault Duster Oroch (12.133), Nissan Frontier (11.816) e VW Amarok (7.894).

MERCADO BAIANO

Englobando as duas principais categorias do mercado, automóveis e comerciais leves, o veículo mais emplacado na Bahia em 2021 foi a Fiat Strada, com 5.804 unidades. A Fiat Toro ficou com o segundo lugar com 4.182 unidades licenciadas.

O Hyundai HB20 (3.709) ocupa o terceiro no geral e o primeiro entre os carros de passeio. Outro hacth ficou em quarto, o Chevrolet Onix (3.364), deixando o Hyundai Creta (3.163) em quinto lugar no geral e o primeiro entre os SUVs.

Da sexta à décima posição ficaram: Jeep Compass (2.680), Renault Kwid (2.654), Fiat Argo (2.433), Chevrolet Onix Plus (2.389) e Toyota Corolla (1.949).

CARROS NOVOS EM SALVADOR

Em 2021, foram emplacados em 26.231 automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em Salvador, média de 2.186 veículos por mês.

A capital baiana ainda recebeu 9.963 motocicletas novas entre janeiro e dezembro do ano passado. Foram licenciados ainda 789 caminhões e 532 ônibus.