Inquérito do MPT vai investigar morte de trabalhador eletrocutado em poste na Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai investigar as responsabilidades trabalhistas de um acidente que deixou um trabalhador morto após ser eletrocutado enquanto fazia um serviço de telefonia em um poste de Barra do Jacuípe, no litoral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Osman Cunha de Oliveira, 49 anos. trabalhava em uma empresa de telecomunicação de Camaçari. Ele fazia um serviço em um poste da concessionária de energia elétrica quando acidentalmente tocou em um fio de alta tensão, recebento forte descarga elétrica.

O acidente aconteceu na manhã da segunda (27) e o inquérito foi aberto no dia seguinte. O objetivo é reunir informações que ajudem a identificar os responsáveis pelo acidente e em que circunstâncias ele aconteceu. Eventuais falhas no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho serão averiguadas para que os responsáveis respondam por isso.

A Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA) foi acionada para fazer o estudo que vai determinar se houve falhas. Essa peça será elemento fundamental para o inquérito do MPT. São os auditores-fiscais do trabalho da SRT-BA que deverão elaborar o laudo apontando as falhas nas normas de segurança que levaram à morte do trabalho. A partir dos dados recolhidos, o MPT vai buscar a reparação dos danos em um ajuste de conduta ou uma ação judicial.

Mais mortes

Segundo os dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), o Nordeste tem sido a região com mais problemas no que se refere ao choque elétrico. Em 2020, foram 294 mortes do tipo na região.

O MPT destaca que a Bahia tem sido a "campeã" no ranking por mortes por choque elétrico no país. Em 2020, o país ficou mais uma vez na ponta, com 79 mortes.