Inscrição de professores em Olimpíada de Matemática encerra hoje (28)

Incentivar a adoção de novas práticas pedagógicas e estimular a criação de atividades extraclasse estão entre as expectativas do Programa Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, específico para docentes. As inscrições devem ser feitas no site da inciativa até esta sexta-feira (28). Candidatos devem ter Licenciatura em Matemática e experiência mínima de dois anos em escolas públicas do país.

A participação dos docentes prevê a elaboração de conteúdos programáticos a partir da prática de resolução de problemas, trabalhos com grupos de alunos que integram a escola onde ensina ou de instituições próximas. “Acho a iniciativa muito interessante para a escola pública porque ganha o professor e também o aluno”, avalia a docente Ingrid Gomes, que leciona na Escola Estadual Dois de Julho, em Salvador.

Gomes ensina a disciplina há 18 anos e atua na rede pública de ensino há pelo menos 15 anos. Com a vivência em sala de aula, observou que a falta de motivação e de prática ainda são duas grandes dificuldades enfrentadas rumo ao aprendizado pleno. “Os alunos não têm o hábito de estudar em casa e de fazer tarefas que a gente passa. Quando marcamos um teste, não se preparam anteriormente. Então, a grande dificuldade é a continuação do estudo e, basicamente, o apoio da família”, sinaliza.

Embora a observação aborde o comportamento do estudante em disciplinas em geral, na matemática a falta de dedicação traz consequências mais evidentes “uma vez que exige uma prática real para entender como aquilo funciona. Se não pratica, é pior porque você encontra mais dificuldade”, avalia a profissional, que é pós-graduada em Ensino da Matemática e em Educação de Jovens e Adultos (EJA).

OBMEP na Escola

A OBMEP na Escola será segmentada em duas etapas. A primeira acontecerá em 28 de setembro com a aplicação de uma Prova de Habilitação a fim de auferir o conhecimento do docente na resolução de problemas da disciplinas. São seis questões discursivas, com 3 horas de duração. Os resultados serão divulgados em 26 de novembro.

A lista de candidatos habilitados para a segunda etapa será publicada em 13 de dezembro. Entre os candidatos classificados, até 816 professores de matemática da educação básica serão selecionados para participar do programa entre março e setembro de 2020, de acordo com o calendário.

Cada professor selecionado receberá uma bolsa de Docente do Ensino Básico no valor mensal de R$ 765 para a implementação do programa, que poderá ter duração de até três anos com as renovações, a depender da disponibilidade orçamentária do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Os professores receberão formação para aplicar a matemática avançada e, com isto, preparar estudantes para resolverem problemas de maior complexidade na disciplina, inscrevê-los na competição nacional e prepará-los para ambas as fases da OBMEP.

Segundo Gomes, um outro entrave para o aprendizado pleno da disciplina é que os próprios alunos não acreditam na educação como fator de desenvolvimento pessoal e profissional. “Estão muito sem esperança e não acreditam que a educação vá realmente transformar a vida deles. Por isso, têm um pouco de desinteresse e de imediatismo”, observa.

Para incentivá-los, a OBMEP na Escola prevê até mesmo que os professores promovam cerimônias de premiação para alunos classificados para a segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas ou que recebam menções honrosas e medalhas.