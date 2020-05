Inscrição do Enem é prorrogada até o final da quarta (27)

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou nesta sexta-feira (22) que o prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foi adiado até 23h59 de quarta-feira (27). O cronograma inicial determinava que as inscrições acabariam hoje às 23h59.

"Decidimos prorrogar o prazo das inscrições do Enem até 23h59 de quarta-feira, 27 de maio. Os boletos da taxa da prova poderão ser pagos até 28/05. Os candidatos devem ficar atentos à confirmação da inscrição na Página do Participante, do @inep_oficial", afirmou Weintraub em seu perfil do Twitter.

Marcado a princípio para novembro, o exame também foi adiado por conta da pandemia do coronavírus. As novas datas ainda serão definidas - segundo Weintraub, serão de 30 a 60 dias mais tarde do que inicialmente.

Problemas

A decisão de prorrogar as inscrições foi tomada depois de vários relatos de problemas feitos por alunos tentando completar o cadastro. Eles relataram que a tela travava, o boleto bancário não era gerado ou que mesmo depois de pagar não houve confirmação na página do Enem.

Alguns candidatos afirmam que pagaram o boleto da taxa de inscrição há mais de uma semana, mas ainda não tiveram a inscrição confirmada.

O Inep afirmou que todos os boletos pagos estavam "em processamento no sistema" e que todos os candidatos devem receber a confirmação até o dia 28 deste mês.