Inscrições abertas para curso gratuito de qualificação para bares e restaurantes

A startup Chef2Chef em parceria com o Senac e vai disponibilizar uma série de cursos on-line gratuitos de qualificação profissional nas áreas de manipulação de alimentos, atendimento, vendas e marketing.

As inscrições já estão disponíveis para o primeiro curso com o tema “Técnicas de Congelamento para o Dia a Dia”, que acontece no dia 14 de setembro, das 14 às 16h. As vagas estão abertas para empresários e colaboradores de restaurantes, bares e afins, fornecedores já inscritos no marketplace e também para novas inscrições que podem ser feitas através do site (clique aqui para acessar).

No curso, os participantes vão aprender sobre a prática do congelamento de alimentos, métodos e vantagens, as técnicas fundamentais de congelamento e descongelamento e noções de higiene na manipulação e conservação dos alimentos.

O curso dá direito a certificação e serão disponibilizadas 200 vagas. A aula terá carga horária de 2h e será realizada na plataforma Teams.

Serão oferecidos seis cursos ao todo, sempre uma vez por mês. Após a primeira turma em setembro, nos próximos meses serão ofertados os cursos “Como precificar seus produtos gastronômicos”; “A presença digital para pequenos negócios”; “As boas práticas e o preparo de alimentos"; “Como atender, para vender!” e “Atendimento Criativo”.

Esta ação visa promover o setor de alimentação na Bahia. Segundo o CEO da Chef2Chef, Alexandre Powell, a ideia da plataforma surgiu da vontade de colaborar com os pequenos empresários do ramo de alimentação fora de casa e esta parceria é mais um passo importante para o projeto.

“O trabalho para contribuir com o setor está presente em todas as nossas ações, está no DNA da empresa e não poderíamos ter um parceiro melhor que o Senac para nos ajudar nesse sentido. Desenvolver esses empresários é mais que um sonho, é uma meta”, destaca Alexandre.