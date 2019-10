Inscrições abertas para militares temporários

O Exército Brasileiro abre hoje (21) as inscrições para a seleção de militares temporários (Sargento e Oficial). A remuneração bruta inicial será de R$ 4.437 (para Sargento Técnico/ Nível Médio) e R$ 8.321,67 (para Nível Superior na graduação de Aspirante a Oficial). Não há informações sobre o número de vagas, mas as oportunidades são válidas para cadastro de reserva em 2020 nos estados da Bahia e Sergipe, jurisdição da 6ª Região Militar. As inscrições podem ser feitas no site www.6rm.eb.mil.br.





Estágio de férias

Começam amanhã (15) as inscrições para o Estágio de Férias da Odebrecht Engenharia & Construção (OEC ). São 30 vagas em obras em andamento nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Alagoas para estudantes que estejam cursando a partir do 5º semestre de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Administração e Contabilidade. Os interessados podem se inscrever no site www.oec-eng.com. Além da bolsa-auxílio, os estagiários terão direito a alimentação, transporte, seguro de vida e, em determinados projetos, também será disponibilizado alojamento.





Mais programas de estágio

A Mars também está com processo seletivo aberto. Detentora de marcas como M&M’s, Snickers e Twix, a companhia oferece 25 vagas para estudantes do penúltimo e último ano da graduação. Em 2019, a Mars foi eleita o 3º melhor lugar para trabalhar no Brasil no ranking Great Place to Work. Mais informações em careers.mars. com/br/pt.