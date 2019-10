Inscrições abertas para o Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade

As melhores estratégias para aproveitar o potencial agrícola do estado serão discutidas no primeiro FISC – Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade, no Senai Cimatec, na próxima quinta-feira (24), das 8h às 13h. Os mais importantes produtores deste ecossistema estarão reunidos para apresentar as boas práticas na relação entre o setor produtivo e o desenvolvimento sustentável.

O I Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade é uma realização do jornal Correio, Ibama e WWI, com o patrocínio da ABAPA, Fazenda Progresso e Suzano S.A e apoio institucional da FIEB e FAEB/SENAR.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo link: http://bit.ly/FISC_





PROGRAMAÇÃO

08h00 às 9h00 – Credenciamento

09h00 às 09h30 – Abertura

09h30 às 09h50 – Palestra Licenciamento Ambiental, com Eduardo Bim, Presidente do Ibama

09h50 às 10h10 – Palestra Tendências de Inovação na Industria 4.0, com Gianna Sagazzio, Diretora de Inovação CNI

10h10 às 10h30 – Palestra Eco-Nomia, a Nova Compliance Internacional, com Eduardo Athayde, Diretor da WWI

10h30 às 11h00 – Painel I - Um Mundo em Mutação: Novas Regras nos Negócios, com Eduardo Bim, Gianna Sagazzio, Eduardo Athayde

11h00 às 11h20 – Coffee

11h20 às 11h40 – Palestra O Inovador Brasil Rural, com Julio Busatto, Presidente da ABAPA

11h40 às 12h00 – Palestra Da Chapada Diamantina para o Mundo, com Evilasio Fraga, Diretor do Agropolo

12h00 às 12h20 – Palestra Direito Ambiental na Indústria Florestal, com o professor Georges Humbert, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade da IBRADES

12h20 às 12h50 - Painel II - Inovação e Sustentabilidade Modelando Iniciativas, com Julio Busatto, Evilasio Fraga, Georges Humbert e mediado por Rodrigo Alves, Superintendente do Ibama

12h50 às 13h00 – Acordo de cooperação

13h00 – Encerramento