Inscrições abertas para Recruta Stone, programa de seleção de empreendedores

A Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros, anuncia que estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Recruta Stone, seu principal programa de seleção de talentos. Serão ofertadas vagas sem qualquer tipo de pré-requisito, para candidatos de diversos perfis, nas empresas do grupo Stone Co. As inscrições ficam abertas até 10 de março e podem ser feitas por meio do site.

Em sinergia com a missão da empresa, o Recruta Stone seleciona pessoas apaixonadas por melhorar a vida de quem empreende no país e tem como objetivo também formar novos empreendedores, por meio da educação, contribuindo para o desenvolvimento dos indivíduos e de suas trajetórias de sucesso. Os candidatos serão avaliados por competências como energia e inteligência e por valores pessoais, como integridade, demonstrados inclusive por meio da história de vida. Será considerado de cada candidato seu potencial de agregar valor às empresas do grupo Stone Co. no longo prazo.

Para participar do processo seletivo, que tem duração de cerca de 1 mês e meio, os candidatos passam por etapas de entrevistas e testes relacionados às experiências profissionais e principalmente à vivência pessoal. A empresa utiliza machine learning e inteligência artificial para auxiliar na fase inicial de seleção, garantindo uma avaliação às cegas e sem vieses para as primeiras fases do processo.

“A seleção utiliza tecnologia para facilitar as tomadas de decisão, mas é focada no ser humano, tratando cada candidato como único e trazendo feedbacks que acreditamos que agregam valor à vida dos candidatos. A gente espelha em cada etapa um pouco mais sobre a cultura da empresa, o olhar voltado para o outro, buscando entender o melhor que cada pessoa tem a oferecer, focando na experiência empática e de autoconhecimento’’, explica Lívia Kuga, sócia e líder na Stone.

O Recruta Stone é um dos maiores processos seletivos do Brasil e costuma atrair mais de 100 mil candidatos por ano. Iniciado em 2014, o projeto já contratou mais de 3.500 talentos e obteve mais de 50 Recrutas. O processo seletivo conta com uma trilha de formação, focada em ajudar no desenvolvimento e aprendizado dos participantes, oferecendo aulas exclusivas sobre autoconhecimento, marketing pessoal e como ter boa performance em entrevistas e dinâmicas de grupo apenas para candidatos que cumprem as primeiras etapas.

Nas duas últimas edições do Recruta Stone, participaram mais de 130 mil pessoas e foram selecionados mais de 800 candidatos, sendo quatro recrutas, entre eles Giovanna Del Barrio (SP), analista de tecnologia na Stone.

‘’O que me motivou a me candidatar para o Recruta foi principalmente a visão da cultura que eu tinha da empresa. O Recruta foi diferente de tudo que eu já vivenciei! Desde o começo, com o questionário aplicado sobre minha vida, já deu para saber que o processo era diferenciado. Foi uma mega oportunidade até de me conhecer melhor, repassar minhas histórias e as pessoas que fizeram parte da minha vida, além de ter visão de negócio e conhecer a empresa’’, diz Giovanna.

‘’Eu nunca ia esperar que uma empresa colocasse tanto esforço e se dedicasse tanto aos candidatos. Foram muitas pessoas se mobilizando para que cada um conseguisse entregar o seu melhor e se adaptar à empresa, isso fez toda diferença’’, conclui Giovanna.

Já Gustavo Botelho (RJ), participou da segunda edição do Recruta Stone, sete anos atrás. Quando entrou para a Stone, ele tinha apenas 19 anos e não estava cursando universidade.

‘’Quando eu passei na seleção, a empresa tinha 45 pessoas, hoje somos cerca de 15 mil. Não tinha grandes expectativas de ter muitas responsabilidades na vida, mas passar no processo me mostrou que eu sou capaz, aumentou minha autoconfiança. Com um ano de empresa eu já me tornei líder. O processo do Recruta tem uma participação muito forte na construção da minha vida, estar em uma empresa com a qual compartilho os valores é fundamental. A Stone foi meu primeiro e único emprego, e eu incentivo todas as pessoas a participarem do Recruta Stone’’, afirma Gustavo.