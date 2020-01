Inscrições de artistas para eventos das Prefeituras-Bairro estão abertas

Foi lançado nesta sexta-feira (10) o edital de chamamento público para credenciamento de bandas, grupos de dança, de teatro, recital de poesia e artistas individuais que desejam se apresentar em eventos organizados e realizados pelas Prefeitura-Bairro.

As inscrições começam nesta sexta-feira (10) e seguem até o próximo dia 31. Os documentos necessários e o requerimento de inscrição estão disponíveis no site www.saltur.salvador.ba.gov.br.

A entrega da documentação pode ser feita via Correios ou em uma das Prefeituras-Bairro, de 8h às 12h e das 13h às 17h. Para participar do processo seletivo é necessário ter pelo menos um ano de experiência comprovada em apresentações e ser maior de idade ou emancipado.

"Com essa ação, vamos contribuir para revelar novos talentos, permitindo que esses artistas possam se desenvolver e progredir, ocupando um espaço cada vez maior dentro do contexto econômico da cidade", declarou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Já o secretário municipal de Articulação Comunitária, Luiz Galvão, acrescentou que a ideia é promover, através das Prefeituras-Bairro, festivais de música, arte e cultura nas regionais de Salvador que valorizem ainda mais o trabalho dessas pessoas. "Além disso, também vamos agregar essas atrações locais ao projeto Tô na Área, levando a diversidade cultural para as comunidades e garantindo lazer e entretenimento para a população”, explicou.

Seleção

A avaliação e seleção das propostas serão feitas de 3 a 14 de fevereiro, por uma Comissão Especial de Avaliação Técnica com cinco componentes. Serão cinco especialistas e pessoas de conhecimento musical e da cultura soteropolitana julgando.

O resultado final com os credenciados será publicado no Diário Oficial do Município (DOM), uma semana após as datas de avaliação e seleção. Não há quantidade pré-determinada de artistas que serão habilitados.

O credenciamento tem validade de 12 meses a partir da data de publicação no diário. Os artistas convocados poderão se apresentar em até três eventos diferentes e as apresentações serão remuneradas com variação de acordo com a categoria do artista.